Afghánská armáda bojuje s Tálibánem o příhraniční Spínbuldak

Kábul - Afghánská armáda a policie dnes začaly bojovat o strategické město Spínbuldak u pákistánské hranice. Ve středu jej dobyly oddíly povstaleckého hnutí Tálibán. O zahájení ofenzívy s odvoláním na policejního mluvčího informovala agentura AFP.

"Armáda a policie zahájily společnou operaci na osvobození Spínbuldaku. Jednotky se dostaly na spínbuldacké náměstí," řekl mluvčí policie provincie Kandahár Džamál Nasír Bárakzaj.

Místní obyvatelé potvrdili, že se v blízkosti tržiště bojuje. "Vojáci vstoupili na tržiště a Tálibán se stáhl. Právě teď tam jsou těžké boje," řekl obyvatel města Mohammad Záhir.

Spínbuldak leží asi 30 kilometrů od hranice a je to klíčový bod na trase vedoucí na hlavní hraniční přechod. Poskytuje přístup z Kandaháru do pákistánské provincie Balúčistán, kde má vedení Tálibánu po desítky let svou základnu. Hnutí z této provincie rovněž pravidelně vysílá rezervní bojovníky k operacím do Afghánistánu.

Tálibán se v posledních měsících zmocnil velké části afghánského území a má v rukou i klíčové přechody na hranicích s Íránem, Turkmenistánem a Tádžikistánem.