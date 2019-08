Afghánec se vezl na rezervě návěsu, policie ho na D1 zadržela

Policie zadržela 15. srpna 2019 na D1 mladého Afghánce. O den později byl převezen do záchytného zařízení pro cizince Vyšní Lhoty. Policie ho zadržela na parkovišti na 137. kilometru ve směru na Prahu. Vezl se na rezervě návěsu se srbskou registrační značkou. Zřejmě bude předán do země, ve které už požádal o azyl.

Policie zadržela 15. srpna 2019 na D1 mladého Afghánce. O den později byl převezen do záchytného zařízení pro cizince Vyšní Lhoty. Policie ho zadržela na parkovišti na 137. kilometru ve směru na Prahu. Vezl se na rezervě návěsu se srbskou registrační značkou. Zřejmě bude předán do země, ve které už požádal o azyl. ČTK/Celní správa ČR

Jihlava - Policie zadržela minulý čtvrtek na D1 mladého Afghánce. O den později byl převezen do záchytného zařízení pro cizince Vyšní Lhoty. Policie ho zadržela na parkovišti na 137. kilometru ve směru na Prahu. Vezl se na rezervě návěsu se srbskou registrační značkou. Zřejmě bude předán do země, ve které už požádal o azyl. V dnešní tiskové zprávě to uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

Muže ukrývajícího se na nápravě návěsu nákladního vozu Volvo objevila policie 15. srpna. Neměl u sebe ani pas ani povolení k pobytu, ale poskytl údaje, podle kterých je dvacetiletým státním příslušníkem Afghánistánu. Naposledy byl v evidenci v Bulharsku. "Existuje důvodné podezření, že se jedná o cizince, který je již žadatelem o mezinárodní ochranu v jiné zemi. Pokud se potvrdí uvedené podezření, bude předán do země, ve které o mezinárodní ochranu požádal," uvedla Čírtková.

V nákladním prostoru srbského kamionu jeli i tři migranti, které policie zadržela na D1 v červnu. Ukrývali se v nákladu se dřevem. Upozornil na ně řidič kamionu, když zastavil na 111. kilometru u čerpací stanice. V dodávce s registrační značkou Velké Británie, kterou na D1 kontrolovala policie v dubnu, jelo dokonce 13 migrantů z Iráku včetně tří malých dětí. Některé z nich si převzali slovenské úřady, jiní putovali do zařízení ve Vyšních Lhotách a v Bělé Jezové.