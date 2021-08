Afgháncům musí být umožněno opustit vlast, uvádí prohlášení více než 60 zemí

Washington/Kábul - Vlády více než 60 zemí světa ve společném prohlášení volají po pokračování provozu na afghánských letištích, silnicích a hraničních přechodech, tak aby místní i cizinci mohli Afghánistán za "zhoršující se bezpečnostní situace" opustit. Uvádí to tisková zpráva amerického ministerstva zahraničí zveřejněná poté, co do afghánské metropole Kábulu vstoupili bojovníci radikálního hnutí Tálibán a místní mezinárodní letiště přestalo odbavovat komerční lety. Mezi zeměmi, které se k prohlášení připojily, je uvedené i Česko.

"Afgháncům a mezinárodním občanům, kteří tak chtějí učinit, musí být umožněno odcestovat, takže silnice, letiště a hraniční přechody musí zůstat otevřené a musí být zachován klid," píše se v krátkém komuniké. Podle americké diplomacie jej společně vydalo 66 zemí včetně Česka, Slovenska, Německa, Británie, Kataru nebo Japonska.

Prohlášení reaguje na rychlý postup Tálibánu, který za odchodu západních vojsk v posledních týdnech získával pod svou kontrolu další a další části Afghánistánu a nakonec v neděli obsadil i Kábul. Místní mezinárodní letiště se uzavřelo pro komerční lety a létají zde jen vojenská letadla, už předtím Tálibán obsadil všechny pozemní hraniční přechody. Dostat se za hranice Afghánistánu je tak pro obyčejné Afghánce v tuto chvíli velmi složité.

Vzhledem ke "zhoršující se bezpečnostní situaci" nyní světové vlády volají po umožnění "bezpečného a spořádaného odchodu" všech, kdo si odcestovat přejí. V těchto dnech Afghánistán na speciálních letech opouštěli zahraniční diplomaté a někdejší místní spolupracovníci zahraničních misí, kteří se obávají msty ze strany Tálibánu. Ze země utíkají také političtí lídři včetně dosavadního prezidenta Ašrafa Ghaního, který se zřejmě uchýlil do Tádžikistánu či Uzbekistánu.