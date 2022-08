Aerokluby a letecké školy protestovaly proti zvažovanému rušení letiště Líně

Líně (Plzeňsko) - Aerokluby a piloti dopoledne rozmístili přes 50 provozuschopných letadel na záložním armádním letišti Líně u Plzně na protest proti úvahám o jeho zrušení. Namítají že letiště celoročně využívají piloti z ČR i z ciziny, letecké a parašutistické školy, fungují tam firmy, muzeum a letecká záchranná služba. Na 400hektarové ploše má být podle usnesení vlády strategický podnikatelský park (SPP), kde by mohla stát továrna na výrobu baterií do elektroaut, tzv. gigafactory, o níž uvažuje třeba Volkswagen.

"Smyslem akce je ukázat veřejnosti, že letiště není nevyužívané a bez života. Letiště je v zásadě vyhovující pro provoz letadel, které tady jsou a přistávají. Větší provoz by si samozřejmě vyžádal úpravu letištní infrastruktury," řekl ČTK zástupce škol, aeroklubů a pilotů Michal Švihla. Protestující chtěli ukázat, že areál není opuštěný, což se podle nich tvrdí v podkladech pro vládu a v médiích. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) má do 31. srpna vládě říct, zda armáda letiště potřebuje.

Na petici na podporu letiště je podle organizátorů protestu za tři dny od jejího spuštění přes 3500 podpisů. "Působí tu několik set pilotů. Kromě sportovního létání je i branou pro zahraniční návštěvníky, přistávají tu letadla s manažery zahraničních firem, které mají v okolí své pobočky. Cvičí tady policie, hasiči a záchranka," uvedl plzeňský pilot Milan Vydra.

Podle šéfa místní pilotní školy Luďka Krause by po zrušení letiště zůstal Plzeňský kraj jediným regionem bez letiště, odkud by mohly vzlétat letouny třeba při požárech nebo vojenských konfliktech; je to podle jněj jediné tak velké letiště mezi Prahou a Norimberkem.

"Vojenská letadla české armády i NATO tady stále přistávají," uvedl Vydra. Přistávací a vzletová dráha je dlouhá téměř 2,5 km. Letiště podle Švihly plně financují stávající aktivity.

Kdyby na vedlejších nevyužitých pozemcích vznikla gigafactory, dokážou podle pilotů koexistovat. Piloti se bojí, aby Líně, které letos oslaví 70 let, neskončily jako zrušené letiště v Žatci, kde měla také vzniknout průmyslová zóna, nakonec tam jsou tři haly. V 90. letech bylo podle nich zlikvidováno letiště v Plzni na Borských polích, na jehož místě průmyslová zóna je, navíc přes polovinu plochy Líní tvoří zeleň.

"Záměr likvidace letiště, doporučovaný ministerstvem obrany, je pro nás nepochopitelný. Letiště je kdykoli armádě k dispozici, provoz a údržba je plně hrazená z prostředků naší společnosti," řekl Petr Kutný, jednatel české firmy PlaneStation, která má od roku 2000 areál v pronájmu na 50 let s opcí na dalších 50 let.

Firma se od roku 2012 soudí s ministerstvem, které tvrdí, že mu firma neplatí. PlaneStation naopak říká, že resort nesplnil své smluvní závazky. Nájemci letiště potvrdili, že firmě PlaneStation platí a na letišti všechno funguje. "Naše společnost je připravena dodržet podmínky nájemní smlouvy a pokud jí to bude umožněno, tak začít s rozvojem nejen letiště, ale i zóny definované ministerstvem průmyslu jako brownfield," uvedl Kutný.

S projektem továrny na 400 hektarech nesouhlasí ani okolní obce. Obávají se ubytoven pro zahraniční dělníky, problémů s dopravou, vodou i ekologií. Souhlasili by s gigafactory na zhruba 180 hektarech, což bylo podle nich dříve dohodnuto. Obce i aerokluby z Líní si stěžují na to, že s nimi vláda ani kraj nemluví. Kraj slíbil, že příští týden svolá jednání, ale že hlavním koordinátorem strategického průmyslového parku je ministerstvo průmyslu.