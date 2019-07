Aeroflot má dnes zrušeny tři zpáteční lety mezi Prahou a Moskvou

Odletová tabule na pražském letišti informuje o zrušení letu ruské letecké společnosti Aeroflot, která 2. července 2019 spolu s Ural Airlines oznámila, že zastavila některé lety na linkách do Prahy kvůli rozhodnutí českých úřadů zrušit jim povolení k letům do Česka. Ural Airlines později sdělila, že lety do Prahy obnovila.

Odletová tabule na pražském letišti informuje o zrušení letu ruské letecké společnosti Aeroflot, která 2. července 2019 spolu s Ural Airlines oznámila, že zastavila některé lety na linkách do Prahy kvůli rozhodnutí českých úřadů zrušit jim povolení k letům do Česka. Ural Airlines později sdělila, že lety do Prahy obnovila. ČTK/Sikora Pavel

Moskva - Na letecké lince mezi Prahou a Moskvou jsou dnes zrušeny tři zpáteční lety Aeroflotu a odlet hodinu po půlnoci do Moskvy. ČTK to řekl mluvčí letiště Roman Pacvoň. U přepážky Aeroflotu na letišti stály dopoledne podle zpravodaje ČTK ve frontě desítky lidí, společnost jim přebookovává zrušené lety. Ruská letecká společnost Aeroflot dnes spolu s Ural Airlines oznámila, že zastavila některé lety na linkách do Prahy kvůli rozhodnutí českých úřadů zrušit jim povolení k letům do Česka. Podle Pacvoně by ale linka Ural Airlines do Jekatěrinburgu měla dnes dopoledne odletět.

Aeroflot má podle webu letiště zrušené odlety z Prahy v 10:10, 15:45, 17:45 a ve středu v 00:55. Spoje ve 12:50 a v 19:45 zrušené nejsou. "Situace se může změnit během dne. Žádáme cestující, aby sledovali informace o letu," řekl Pacvoň. U všech letů do Ruska jsou podle něj zrušeny jenom lety Aeroflotu.

Důvody zrušení licence ČTK zjišťuje u ministerstva dopravy, které vyjádření přislíbilo v brzké době. Nejmenovaný činitel ruské agentury Interfax uvedl, že jde o odvetné opatření české strany. V Praze se podle tohoto zdroje rozhodli omezit lety ruských společností do Česka, protože nebyli spokojeni s podmínkami na transsibiřských linkách pro českého národního přepravce. "A s využitím pravidla parity anulovali povolení pro několik letů společností Aeroflot a Ural Airlines," citovala zdroj agentura.

Mluvčí Aeroflotu podle Interfaxu sdělil, že byla anulována dříve vydaná povolení k dnešním letům SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 a SU2018/2019. Povolení zůstalo pro lety SU2012/2013 a SU2024/2025, které převezmou část cestujících zrušených letů. Další pasažéry mají přepravit jiní letečtí dopravci.