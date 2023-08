Aero spustilo druhé směny při výrobě letounu L-39NG

Odolena Voda (u Prahy) - Aero Vodochody spustilo druhé směny při výrobě nového letounu L-39NG, přibyly desítky zaměstnanců. Aero dosud podepsalo objednávky na 34 strojů. Na dvou výrobních linkách ve druhé směně více než 40 zaměstnanců vyrábí zadní část trupu a křídla letounu. Další asi dvě desítky zaměstnanců pracují ve výrobě v prodloužené směně, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí Aera Radka Černá.

První kusy L-39NG chce Aero předat do konce letošního roku, jedná se o kontrakt pro Vietnam. "Navýšili jsme kapacity, abychom vyšli maximálně vstříc našim zákazníkům, kteří by rádi zkrátili termín některých dodávek, a zároveň abychom ve výrobě pokračovali dle plánovaného harmonogramu," uvedl viceprezident Aera Jan Čáp. Kontrakt pro Vietnam je na 12 letounů, ne všechny ale plánuje Aero dodat letos. Podle informací ČTK z letošního jara má Aero letos dokončit výrobu deseti strojů L-39NG, příští rok by jich mělo být 16 a v dalších letech může kapacita výroby vzrůst až na dva letouny měsíčně.

Na zkompletování jednoho letounu potřebují pracovníci přibližně 14.000 součástek. Aero spolupracuje se 400 dodavateli, z toho asi 35 procent z nich sídlí mimo Českou republiku. "Kvůli válce na Ukrajině jsme o některé dodavatele navíc přišli. Například dodavatele motorů, ukrajinskou firmu Motor Sič, jsme museli nahradit společností Williams International, která do L-39NG vyrábí motor FJ44-4M. I pro jiné součásti letounu jsme museli najít nové dodavatele, což není v leteckém průmyslu snadné," doplnil prezident Aera Viktor Sotona.

Aero se též kromě posílení výrobní kapacity a otevírání nových dodavatelských kanálů zaměřuje na modernizaci vlastní produkce a navýšení počtu strojů či zařízení potřebných k výrobě.

L-39NG je dvoumístný podzvukový proudový letoun. Jde o cvičný stroj, který je ale vhodný i pro lehké bojové a průzkumné mise.