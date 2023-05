Advokátní komora řeší po incidentu u soudu chování advokáta Naxery

Bývalá novinářka Jana Peterková (uprostřed) hovoří k lidem, kteří dorazili 30. května 2023 do budovy pražského městského soudu k odvolacímu jednání v případu, v němž je Peterková obžalovaná ze šíření poplašné zprávy. Její podporovatelé vylomili dveře do jednací síně. Zasahovat musela justiční stráž i policie. Soudní senát musel jednání přerušit.

Bývalá novinářka Jana Peterková (uprostřed) hovoří k lidem, kteří dorazili 30. května 2023 do budovy pražského městského soudu k odvolacímu jednání v případu, v němž je Peterková obžalovaná ze šíření poplašné zprávy. Její podporovatelé vylomili dveře do jednací síně. Zasahovat musela justiční stráž i policie. Soudní senát musel jednání přerušit. ČTK/Le Gearová Alice

Praha - Česká advokátní komora (ČAK) předložila své kontrolní radě podnět k prověření účasti advokáta Norberta Naxery na úterním násilném incidentu u pražského městského soudu. Předseda stavovského sdružení Robert Němec na twitteru vyzval veřejnost k poskytnutí bližších informací a svědectví. Naxera nyní zastupuje odsouzenou dezinformátorku Janu Peterkovou, jejíž příznivci v úterý vyrazili dveře do soudní síně a v budově soudu skandovali "gestapo". Naxerovo vyjádření ČTK shání.

Podnět podal kontrolní radě tajemník ČAK Petr Čáp, sdělila ČTK komora. Svědci mohou související informace včetně videozáznamů zaslat na epodatelna@cak.cz. ČAK se zatím nevyjádřila k dotazu, zda a kolik na Naxeru obdržela od veřejnosti podnětů jak po úterním incidentu, tak i dříve.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na twitteru napsal, že se kvůli chování advokáta sám obrátí na ČAK, aby se věcí zabývala. "Je to správný postup respektující postavení ČAK v našem právním řádu. Nebudu-li následně ztotožněn s postupem ČAK, zasáhnu případně sám," uvedl.

Kontrolní rada ČAK postupuje po obdržení podnětu či stížnosti tak, že vyzve daného advokáta, aby se k věci písemně vyjádřil. "Stejně jako v jiných případech by šlo o standardní postup, který vyplývá ze zákona o advokacii. Kontrolní rada je nezávislý volený orgán České advokátní komory, stejně jako kárná komise, jejíž kárný senát by se touto věcí zabýval, pokud by byla podána kárná žaloba," uvedl Čáp.

Pokud by kárný senát rozhodl, že se advokát dopustil kárného provinění, může mu uložit například napomenutí, pokutu či dočasný zákaz výkonu advokacie, anebo od kárného opatření upustit.

Odvolací senát v úterý Peterkové potvrdil za šíření poplašných zpráv za koronavirové pandemie dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Po incidentu v jednací síni rozhodl bez přítomnosti veřejnosti. Peterková na následné tiskové konferenci uvedla, že ji po přerušení soudního jednání nikdo neinformoval o tom, že jednání pokračovalo. Doplnila, že si najala Naxeru, aby proti rozsudku podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Na svého dosavadního advokáta Davida Lejčka si chce u ČAK stěžovat kvůli tomu, že ji neinformoval o pokračování řízení a dále jednal bez jejího mandátu.