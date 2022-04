Advokát žádá zrušení verdiktu, který zakazuje Metrostavu účast na zakázkách

Praha - Uložení tříletého zákazu účasti ve veřejných zakázkách společnosti Metrostav, jak o tom nepravomocně rozhodl Krajský soud v Praze ve druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, by mělo dopady i na fiskální politiku ČR. Zároveň by to pro největší českou stavební firmu znamenalo snížení tržeb o 33 miliard korun, řekl dnes u odvolacího jednání v případu advokát Metrostavu Ondřej Bláha. Žádá proto zrušení verdiktu. Státní zástupce naopak odvolacímu senátu navrhl, aby zákaz ještě prodloužil. U hlavního líčení požadoval, aby byla firma vyloučena z účasti na veřejných zakázkách deset let.

Metrostav je jednou z obžalovaných společností v rozsáhlé kauze údajných manipulací s veřejnými zakázkami ve Středočeském kraji. Část, ve které stavební firma vystupuje, se týká tendru na opravu kolínské nemocnice. Prvoinstanční soud uložil firmě kromě zákazu účasti na veřejných zakázkách také peněžitý trest ve výši deseti milionů korun. I ten žádá žalobce zpřísnit. Metrostav by podle jeho návrhu u krajského soudu měl zaplatit 25 milionů.

Bláha se v odvolání ohrazoval proti prvoinstančnímu senátu, znaleckému posudku či rozdělení Rathovy kauzy na dvě větve. Podle něj byly nezákonné a měly by vést ke zrušení prvoinstančního verdiktu. Při ukládání trestu podle něj soud nepřihlédl k tomu, že Metrostav měl systém k zamezení páchání trestné činnosti. Nezohlednil tak ustavení zákona, podle kterého má být společnost zproštěna obžaloby v případě, že "vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila".

"Metrostav stále získává 60 procent svých tržeb z veřejných zakázek," uvedl advokát. Zákaz by tak měl obrovský dopad na firmu i její zaměstnance. Firma také podle Bláhy není jednoduše nahraditelná - provádí opravy metra, stavby tunelů a podobně. V případě zákazu účasti na veřejných zakázkách by bylo nutné nalézt jinou společnost, která ji zastoupí. "Mělo by to dopady i na fiskální politiku tohoto státu,"řekl právník.

Kromě samotného Metrostavu čelí v případu obžalobě i jeho bývalý generální ředitel Pavel Pilát a někdejší obchodní náměstek Jiří Anděl. Pilátovi uložil krajský soud tříletou podmínku s odkladem na čtyři roky a čtyřletý zákaz činnosti, jeho tehdejšímu podřízenému pětileté vězení. Oba se odvolali. Pilátův obhájce Lukáš Trojan dnes uvedl, že bývalý šéf firmy "zcela prokazatelně nebyl podrobně seznámen se zakázkami".

Ústřední trojicí případu je stejně jako v první části kauzy někdejší hejtman Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Prvoinstanční senát jim nepravomocně uložil osmileté tresty vězení a vysoké peněžité tresty.

Metrostav čelí obžalobě například i v případu údajných machinací při modernizaci Hotelu Bohemia Chrudim. Jeho vinu bude znovu posuzovat královéhradecký krajský soud. Liberecký soud se zase zabývá případem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun, kterou Metrostav prováděl. Firma figuruje i v případu údajně zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Žalobce žádá o přísnější trest pro Ratha, jeho právníci zproštění obžaloby

Státní zástupce Jiří Pražák požaduje, aby odvolací senát zpřísnil trest, který prvoinstanční soud uložil bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi v takzvané druhé větvi jeho korupční kauzy. Bývalý politik odešel od Krajského soudu v Praze v lednu 2020 s osmiletým trestem vězení za přijímání úplatků a manipulace se zakázkami ve Středočeském kraji. Soud mu tím o rok prodloužil již dříve pravomocně uložený sedmiletý trest. Naopak Rathovi obhájci požadují, aby byl někdejší hejtman viny zproštěn. K jeho odsouzení podle nich nejsou důkazy.

Podle Pražáka není navýšení trestu o rok dostatečné. Již u krajského soudu požadoval, aby Rath strávil ve vězení déle minimálně o dva a půl roku. Navrhuje také, aby byl bývalému hejtmanovi zabaven celý jeho majetek. "Tento trest není na místě považovat za nepřiměřeně přísný," řekl s poukazem na rozsah Rathovy trestné činnosti i s ohledem na to, že ji páchal ve funkci vrcholného politika.

Rathův právník Roman Jelínek považuje naopak prvoinstanční trest za nepřiměřený. V odvolání uvedl, že svědecké výpovědi a listinné neprokázaly korupci či manipulaci se zakázkami. "Ani odposlechy neprokazují, že by došlo k slibu, žádosti či přijetí úplatku," uvedl. Novinářům následně řekl, že považuje peněžitý trest ve výši 18 milionů korun, který bývalému politikovi uložil krajský soud, za likvidační. U trestu vězení pak argumentuje právník nápravou klienta i jeho prací ve vězeňské nemocnici.

Další z exhejtmanových advokátů Adam Černý doplnil, že státní zástupce požaduje v kauze exemplární a drakonické tresty mimo jiné i kvůli medializaci případu. "V mediálním prostoru došlo k odsouzení klienta již před soudním jednáním," prohlásil. Právník Rathova syna Daniela, který se proti verdiktu nad svým otcem také odvolal, pak poukázal na neúměrnost peněžitých trestů uložených Rathovi a největší české stavební společnosti Metrostav, která v kauze také figuruje. Firma má zaplatit podle prvoinstančního soudu deset milionů.

Ústřední trojicí případu je stejně jako v první části kauzy někdejší hejtman Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Manželům uložil soud také osmileté tresty, pro ně to znamená, že mají strávit ve vězení každý déle o dva roky. Navýšil jim i peněžité tresty, mají zaplatit po 20 milionech korun. Také Kottovým chce žalobce ještě zpřísnit nepodmíněné tresty a zároveň jim nechat propadnout celý majetek.

Podle právního zástupce Kottových Tomáše Sokola si však manželé již trest odpykali. Ve vězení se chovali řádně a soudy je podmíněně propustily. "Není jasné, proč by na ně mělo být výchovně dále působeno dalšími tresty," uvedl. Kott se podle něj zároveň dobrovolně přihlásil do práce na covidovém oddělení vězeňské nemocnice.

Rath a Kottovi si podle lednového verdiktu krajského soudu na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Trojice k odvolacímu jednání nepřišla. Stejně jako většina dalších obžalovaných včetně bývalého generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta souhlasili Rath a Kottovi s projednáním kauzy v jejich nepřítomnosti. Obžalobě spolu s nimi čelí dalších pět lidí, kteří od prvoinstančního Krajského soudu v Praze odešli s nepodmíněnými i podmíněnými tresty. Také pro některým z nich by měl podle Pražáka odvolací senát tresty zpřísnit.

V kauze vystupuje i osm firem. Metrostavu zakázal soud účast ve veřejných zakázkách na tři roky. Stavební firma má také zaplatit peněžitý trest deset milionů korun. Účast ve veřejných zakázkách zakázal soud i společnostem Hospimed, Jipe a Puro Klima, Konstruktivě Branko má podle rozsudku propadnout veškerý majetek. Obžalobě čelí ještě firma Tenton, které soud uložil povinnost zveřejnit v médiích část rozsudku, jež se společnosti týká. Stejně soud potrestal i zbylé společnosti. Nejtvrdší trest, tedy zrušení právnické osoby, uložil soud dvěma obžalovaným firmám - Aveze a ML Compet.

Rath si již odpykával sedmiletý pravomocný trest uložený mu za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Letos v lednu byl bývalý politik z vězení podmíněně propuštěn. Na svobodě jsou i manželé Kottovi.