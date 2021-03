Advokát soudu EU se ve sporu o plynovod OPAL postavil za Polsko

Lucemburk/Brusel - Soudní dvůr Evropské unie by měl potvrdit zákaz zvýšení kapacity plynovodu OPAL a zamítnout odvolání Německa, které jím chce z Ruska přepravovat více plynu. Doporučil to dnes generální advokát soudu, který se ve sporu o kapacitu plynovodu vedoucího i do České republiky postavil na stranu Polska. Varšava úspěšně zažalovala rozšiřování plynovodu u soudu nižší instance, proti čemuž se Berlín předloni odvolal.

Spor začal v roce 2016, když Evropská komise (EK) povolila Rusku zvýšit až na dvojnásobek objem plynu, který protéká přes OPAL Německem. Polsko rozhodnutí napadlo s tím, že porušuje unijní zásadu energetické solidarity. Tribunál EU, tedy soud nižší instance, to předloni uznal a Německo se odvolalo.

Podle hlavního poradce nejvyššího orgánu unijní justice byla žaloba Polska oprávněná, neboť v rámci zmíněné solidarity musí komise zvážit, zda nejsou při rozšiřování infrastruktury poškozeny zájmy některé země. "Je-li zjevné, že při tomto vážení byly opomenuty zájmy jednoho nebo několika členských států, rozhodnutí přijaté komisí nesplňuje požadavky vyplývající z výše uvedené zásady," uvedl generální advokát Manuel Campos Sánchez-Bordona.

Pro soud není jeho doporučení závazné, většinou se však názorem svých poradců řídí. Konečný verdikt by měl vynést během několika měsíců.

Evropská komise v říjnu 2016 na základě žádosti německého energetického regulátora zrušila limit, který ruské plynárenské společnosti Gazprom z antimonopolních důvodů povoloval využívat jen polovinu kapacity plynovodu OPAL. Ten navazuje na plynovod Nord Stream, který je položen na dně Baltského moře a který přivádí zemní plyn z Ruska přímo do západní Evropy. Obchází tedy Polsko, pobaltské státy a také Ukrajinu, které plynovod kritizují.

Plynovodem OPAL protéká plyn také přes Česko, které dováží většinu této komodity z Ruska. Podle předloňského vyjádření českých úřadů by nemělo trvající omezení kapacity mít negativní vliv na zásobování země plynem.