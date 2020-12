Advokát soudu EU: Maďarská žaloba proti EP je neopodstatněná

Lucemburk/Brusel - Soudní dvůr Evropské unie by měl zamítnout žalobu Maďarska proti postupu Evropského parlamentu, který předloni vyzval k zahájení unijního řízení proti Budapešti. Doporučil to dnes generální advokát nejvyšší soudní instance EU, podle něhož je maďarská žaloba neopodstatněná. Maďarská vláda chtěla u soudu zpochybnit oprávněnost řízení, v němž unijní instituce prověřují možné porušování evropských hodnot v zemi.

Europoslanci vyzvali v září 2018 země EU, aby prozkoumaly možné porušování demokratických principů vládou Viktora Orbána. Pro schválení bezprecedentní výzvy byla potřeba dvoutřetinová většina hlasů. Maďarsku se však nelíbilo, že parlament při jejím výpočtu nekalkuloval s poslanci, kteří se zdrželi hlasování. Proto se Budapešť v říjnu téhož roku obrátila na soud.

Advokát soudu Miroslav Bobek dnes dospěl k závěru, že žaloba byla neopodstatněná, neboť hlasování neporušilo jednací řád parlamentu. Ten podle něj stanovuje, že pro výsledek hlasování "se berou v úvahu pouze hlasy pro a proti".

Návrh týkající se Maďarska podpořilo 448 europoslanců, 197 bylo proti a 48 se zdrželo. Pokud by se započítaly i jejich hlasy, podpora pro usnesení by nebyla dvoutřetinová. Maďarská vláda argumentovala tím, že na speciální případy se vztahují pravidla pro běžná hlasování. Podle Bobka sice jednací řád europarlamentu hovoří o možných výjimkách, pro něž by mohla být stanovena v unijních smlouvách zvláštní většina, smlouvy však žádný konkrétní případ neuvádějí.

Názor advokáta není pro soud závazný, ve většině případů k němu však přihlíží. Soudci by měli konečný verdikt vydat během několika měsíců.

Europoslanci, Evropská komise i řada členských států dává najevo obavy, že nacionálně-konzervativní Orbánova vláda v zemi omezuje nezávislost justice, médií či akademické svobody. Budapešť v zatím bezvýsledném řízení námitky odmítá a často používá velmi ostrou protiunijní rétoriku. Maďarsko nyní spolu s Polskem zablokovalo jednání o budoucím sedmiletém rozpočtu EU a krizovém fondu koronavirové pomoci, neboť odmítají nové pravidlo, které podmiňuje vyplácení peněz nezávislostí soudů.