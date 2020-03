Advokát se kvůli nouzovému stavu obrátil i na Ústavní soud

Praha - Advokát David Zahumenský se kvůli vyhlášení nouzového stavu obrátil na Ústavní soud (ÚS), kam podal stížnost. Informoval o tom dnes ČTK s tím, že o věci bude rozhodovat plénum ÚS a soudcem zpravodajem bude Jaromír Jirsa. Zahumenský s manželkou Vendulou, která je rovněž právnička, podali už dříve kvůli způsobu vyhlášení nouzového stavu také správní žalobu, protože podle nich byl postup vlády neústavní.

Ústavní stížnost je založená na tom, že vyhlášení nouzového stavu bylo v rozporu s ústavním pořádkem a nerespektuje požadavky na ochranu základních lidských práv.

Manželé Zahumenští na svém blogu napsali, že se ÚS "má vyjádřit k tomu, zda je možné tolerovat exekutivě, aby si bez jakéhokoli omezení uzurpovala prakticky veškerou moc nad občany, aniž by musela svoje kroky řádně odůvodňovat a nést za ně odpovědnost".

Zahumenští jsou přesvědčeni, že přijdou mnohem horší období než epidemie koronaviru. V textu zmiňují války a důsledky klimatických změn. "Protože v každé z těchto situací se exekutiva bude snažit jít až na dřeň toho, co jí dovolíme, musíme mít hranice pevně stanoveny. Nouzový a krizový zákon nám daly rámec. My jej potřebujeme dotvořit. A právě to je teď významným úkolem Ústavního soudu," uvedli.

Dřívější správní žalobou Zahumenský napadl nejen samotné vyhlášení třicetidenního nouzového stavu, ale také dvě následující opatření, jimiž kabinet Andreje Babiše (ANO) zavřel část obchodů a zakázal volný pohyb lidí. Žaloba směřuje i proti opatření ministerstva zdravotnictví, které zakázalo přítomnost žáků a studentů ve školách.

Pražský městský soud žalobu dosud neprojednal. Zahumenští v ní poukazují mimo jiné na to, že podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR musí vláda současně s vyhlášením nouzového stavu vymezit, která lidská práva omezuje a které povinnosti ukládá, a také v jakém rozsahu. To se podle nich nestalo. Nezákonnost spatřují i v tom, že napadená opatření nebyla založena na doporučení Ústřední epidemiologické komise. Podle nich jsou navíc nepřiměřená.