Adrenalin vystřelil Matuše na Albatrossu mimo postup

Vysoký Újezd (Berounsko) - Dlouho golfista Stanislav Matuš naplňoval očekávání a jamku po jamce se blížil na Czech Masters k postupu do finálových kol. V závěru ale nabitý energií zahrál dále, než čekal, poslal míč do vody a o víkendové boje přišel.

Matuš začal druhý den na Albatrossu výtečně, na pěti jamkách dal tři birdie, měl průběžně čtyři rány pod par, což by na účast ve víkendových kolech stačilo. Ještě po patnáctce byl na -3 a v cutu, ale pak chyboval. Na tříparu dal ránu příliš dlouhou, míček žbluňkl za greenem, pak ještě špatně přečetl pat a ztratil dvě rány.

Očekával délku 135 metrů, ale zahrál 150 metrů. "Tohle se nedalo předpokládat. Do té doby jsem nehrál vůbec špatně, ale na konci mě chytl adrenalin a přestřeloval jsem metráže," konstatoval Matuš, že měl v závěru kola problém trefovat greeny. "Minul jsem čtyři po sobě, to se nedá útočit na lepší skóre."

Pár minut po druhém kole mluvil vyrovnaně, ale uvnitř něj to vřelo. "Bouchá to celou dobu, o tom žádná. Už se ale dokážu kontrolovat," řekl. Neviděl chybu jen v ráně na šestnáctce. "Našel bych další tři čtyři, které jsem mohl hrát líp."

Oba dny měl velkou diváckou podporu. "Byl jsem překvapen, kolik přišlo lidí. Bylo to senzační," řekl Matuš. Očekávání, že by měl z domácích golfistů právě on projít cutem, si nepřipouštěl. "Nevěděl jsem, kdo a jak hraje," dodal.

Na nepovedený závěr zapomene rychle. "Teď hned," řekl třicetiletý hráč. "Stalo se, ale nesesypu se z toho. Vím, kde je moje místo. To je momentálně na Challenge Tour. Tohle byl velký bonus. Moc rád jsem si tady zahrál, lidi byli neuvěřitelní a teďka zpátky do reality na Challenge Tour," řekl.

Na nižším okruhu bojuje o kartu na další ročník. Aktuálně je na 67. místě a hrát by měl ještě asi tři turnaje, první na přelomu srpna a září v Belgii. "Budu muset udělat co nejlepší výsledek, abych se nepropadal žebříčkem," řekl, ale vlastně nevěděl, jak to bude, protože se mají měnit pravidla pro udělování karet.

Soustředit se chce také a kvalifikaci o European Tour. Díky svým výsledkům nebude muset hrát první fázi, ale rovnou druhou ze tří. Třeba ho zocelí nevydařený závěr na Czech Masters. "Každá zkušenost je dobrá, pořád se učím," řekl.