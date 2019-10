Adetokunbo začal sezonu NBA výhrou a triple doublem

New York - Nejužitečnější basketbalista minulé sezony NBA Janis Adetokunbo vstoupil do nového ročníku suverénně, když pomohl Milwaukee k výhře 117:111 na palubovce Houstonu triple doublem. Řecká hvězda zaznamenala 30 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí. Radoval se i nejužitečnější hráč posledního play off Kawhi Leonard, který po přestupu do Los Angeles Clippers i podruhé zvítězil. Tentokrát jeho tým uspěl na hřišti Golden State Warriors 141:122.

Adetokunbo na zářijovém mistrovství světa v dresu Řecka nezářil, jak se čekalo, a poradila si s ním i česká obrana, ale do nové sezony NBA opět naskočil ve velkém stylu. Zastínil hvězdnou dvojici soupeře James Harden a Russell Westbrook, pro něhož to byl debut v dresu Rockets. Ti přitom měli zápas dobře rozehraný a vedli ještě ve třetí čtvrtině o 16 bodů.

Pak ale začal úřadovat právě Adetokunbo a na začátku poslední čtvrtiny přiblížil svůj tým na rozdíl tří bodů. Milwaukee však ukázalo, že není týmem jednoho hráče. V posledních devíti minutách už Adetokunbo neskóroval kvůli problémům s fauly a roli lídr převzal především zkušený pivot Brook Lopez, který dal v závěru všech svých 11 bodů. Klíčová pak byla trojka letní posily Wesleyho Matthewse minutu a půl před koncem na rozdíl šesti bodů.

"Náš tým je plný bojovníků, a když se Janis vyfauloval, nemohli jsme to jen tak zabalit," řekl Matthews. "Odvedli skvělou práci," ocenil spoluhráče Adetokunbo.

V dresu Houstonu se trápil nejlepší střelec minulé sezony James Harden, který měl úspěšnost střelby z pole jen 15 procent. Většinu ze svých 19 bodů dal z trestných hodů. K tomu přidal 14 asistencí. Westbrook při svém debutu zaznamenal 24 bodů, 16 doskoků a sedm asistencí. "Ono se to zlepší. Bohužel si musíme přiznat, že letos nevyhrajeme všech 82 zápasů, ale pořád můžeme vyhrát 81 zápasů," bral porážku s nadhledem trenér Houstonu Mike D'Antoni.

Clippers si po výhře nad Lakers vyšlápli i na dalšího favorita Západní konference. Hegemoni posledních let Warrios po letním oslabení o Kevina Duranta, DeMarcuse Cousinse a zraněného Klaye Thompsona nezvládali v obraně a dovolili Clippers nové maximum sezony v podobě 141 nastřílených bodů. Ve třetí čtvrtině dokonce inkasovali 46 bodů.

Leonard tak mohl pošetřit síly a odehrál jen 21 a půl minuty, během kterých stihl 21 bodů a devět asistencí. Sedm hráčů Clippers dalo 11 a více bodů. Za poražené nastřílel 23 bodů Stephen Curry, letní posila D'Angelo Russell přidal 20 bodů.

Druhý nejlepší nováček minulé sezony Trae Young dovedl Atlantu k vítězství 117:100 na hřišti Detroitu 38 body, sedmi doskoky a devíti asistencemi. "Už nejsem nováček a cítím se mnohem lépe než v minulé sezoně," uvedl Young. Za Hawks nastoupil veterán Vince Carter a stal se prvním hráčem v historii, který naskočil ve 22 různých sezonách. "Máme v týmu kluky, kteří ještě nebyli na světě, když Vince začínal v NBA. Pro náš tým jsou jeho zkušenosti velmi důležité. Dodává týmu stabilitu," řekl trenér Lloyd Pierce.

Výsledky čtvrtečních zápasů NBA:

Detroit - Atlanta 100:117, Golden State - LA Clippers 122:141, Houston - Milwaukee 111:117.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 1 1 0 100 Toronto 1 1 0 100 3. Boston 1 0 1 0 Brooklyn 1 0 1 0 New York 1 0 1 0

Centrální divize:

1. Milwaukee 1 1 0 100 2. Detroit 2 1 1 50,0 3. Chicago 1 0 1 0 Cleveland 1 0 1 0 Indiana 1 0 1 0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 1 1 0 100 Charlotte 1 1 0 100 Miami 1 1 0 100 Orlando 1 1 0 100 5. Washington 1 0 1 0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Dallas 1 1 0 100 San Antonio 1 1 0 100 3. Houston 1 0 1 0 Memphis 1 0 1 0 New Orleans 1 0 1 0

Severozápadní divize:

1. Denver 1 1 0 100 Minnesota 1 1 0 100 Utah 1 1 0 100 4. Oklahoma City 1 0 1 0 Portland 1 0 1 0

Pacificiká divize:

1. LA Clippers 2 2 0 100 2. Phoenix 1 1 0 100 3. Golden State 1 0 1 0 LA Lakers 1 0 1 0 Sacramento 1 0 1 0