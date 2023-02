Adetokunbo druhým nejlepším výkonem kariéry zařídil Milwaukee výhru nad Clippers

Milwaukee (USA) - Basketbalista Janis Adetokunbo se v NBA blýskl druhým nejlepším výkonem kariéry a 54 body dovedl Milwaukee Bucks k těsné výhře 106:105 nad Los Angeles Clippers. O jediný bod tak zaostal za svým osobním maximem. Bucks si šestou výhrou v řadě upevnili druhé místo v Západní konferenci.

Uspěl naopak druhý losangeleský tým Lakers, který vybojoval výhru 112:111 nad Indianou. Rozhodující koš a následný blok dal Anthony Davis, s 31 body nejlepší střelec zápasu. LeBron James přispěl k výhře 26 body a přiblížil se rekordu Kareema Abdul-Jabbara na na 63 bodů. Abdul-Jabbar zatím stále vede s výkonem 38.387 bodů.

Lídr Západní konference Denver zvítězil nad obhájci titulu Golden State 134:117 i díky triple doublu Nikoly Jokiče za 22 bodů, 14 doskoků a 16 asistencí.

Clippers byli v Milwaukee blízko výhře, neboť čtyři minuty před koncem vedli o šest bodů. Jenže pak už neskórovali a Adetokunbo sám otočil zápas sedmi ze svých 54 bodů. Nejprve dal koš s faulem, pak proměnili střelu a 107 vteřin před koncem rozhodl dvěma trestnými hody. Clippers už neproměnili žádnou z osmi střel. Adetokunbo proměnil 21 střel z 39 a dal také 10 trestných hodů. K tomu přidal 18 doskoků. Více bodů měl jen před měsícem, kdy proti Washingtonu dal ještě o bod víc.

Také Lakers prohrávali, ale v koncovce otočili proti Indianě osmibodovou ztrátu. A to hlavně zásluhou Jamese a Anthonyho Davise, který dal 35 vteřin před koncem rozhodující střelu z odskoku přes obránce. Vzápětí ubránil hvězdu Pacers Tyreseho Haliburtona, který najížděl, ale Davis ho u koše zblokoval a uhájil tak vedení, které už Lakers udrželi.

"Dnes jsem cítil, že tým potřebuje hlavně pomoc v obraně a na doskoku. Nemusel jsem se tolik tlačit do zakončení, protože celý tým dobře útočil a atakoval koš,“ řekl James.

Dallas zvítězil 111:106 nad New Orleans, přestože v polovině třetí čtvrtiny přišel o Luku Dončiče. Hvězdný Slovinec a druhý nejlepší střelec ligy sice za 23 minut stihl 31 bodů, ale po pěti minutách druhé půle tvrdě spadl na zem po bloku Brandona Ingrama, který byl původně označen za faul, ale přezkoumání u videa určilo, že Ingram hrál míč. Dončič ještě zůstal ve hře, ale špatně se hýbal a při dalším přerušení odešel do šatny a už se nevrátil.

Dallas v tu chvíli vedl o 27 bodů. Pelikáni se pak sice vzchopili a minutu před koncem snížili na čtyři body, ale Dallas výhru uhájil.

Denver si proti Golden State upevnil první místo na západě na rozdíl čtyř výher, jelikož druhý Memphis prohrál 113:128 v Clevelandu. Cavalier přitom dohrávali bez hvězdy Donovana Mitchella, kterého sudí ve třetí čtvrtině vyloučili za to, že hodil míč po protihráči Dillionu Brooksovi,který ho zasáhl do rozkroku. Brooks byl rovněž vyloučen.

"On je prostě takový. My spolu máme nevyřízené účty už roky. Nebylo to nic nového. NBA by s ním měla něco dělat, protože je to zákeřný hráč. Potvrdí to i další hráči,“ řekl Mitchell, který proměnil jen dvě z 11 střel. Zastoupil ho ale Darius Garland a Cleveland táhl 32 body a 11 asistencemi.

Výsledky NBA

Chicago - Charlotte 114:98, Cleveland - Memphis 128:113, Dallas - New Orleans 111:106, Denver - Golden State 134:117, Indiana - LA Lakers 111:112, Milwaukee - LA Clippers 106:105, New York - Miami 106:104.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 52 37 15 71,2 2. Philadelphia 50 33 17 66,0 3. Brooklyn 51 31 20 60,8 4. New York 53 28 25 52,8 5. Toronto 53 23 30 43,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 52 35 17 67,3 2. Cleveland 54 32 22 59,3 3. Chicago 51 24 27 47,1 4. Indiana 53 24 29 45,3 5. Detroit 52 13 39 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 53 29 24 54,7 2. Atlanta 52 26 26 50,0 3. Washington 50 24 26 48,0 4. Orlando 52 20 32 38,5 5. Charlotte 53 15 38 28,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 52 32 20 61,5 2. Dallas 53 28 25 52,8 3. New Orleans 53 26 27 49,1 4. San Antonio 52 14 38 26,9 5. Houston 51 13 38 25,5

Severozápadní divize:

1. Denver 52 36 16 69,2 2. Minnesota 54 28 26 51,9 3. Utah 53 27 26 50,9 4. Portland 51 25 26 49,0 5. Oklahoma City 51 24 27 47,1

Pacifická divize:

1. Sacramento 50 29 21 58,0 2. LA Clippers 55 29 26 52,7 3. Phoenix 53 27 26 50,9 4. Golden State 52 26 26 50,0 5. LA Lakers 53 25 28 47,2