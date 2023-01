Adetokunbo dovedl Milwaukee k výhře nad Washingtonem osobním rekordem 55 body

Milwaukee (USA) - Basketbalisté Milwaukee zvítězili nad Washingtonem 123:113 především zásluhou své hvězdy Janise Adetokunba, který si 55 body vytvořil osobní rekord. Dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA tak potvrdil skvělou formu, protože i v posledních třech zápasech měl více než 40 bodů, 10 doskoků a pět asistencí. Milwaukee se na třetím místě Východní konference přiblížilo vedoucímu Bostonu, jenž překvapivě jasně prohrál s Oklahomou City 117:150.

Adetokunbo je teprve čtvrtým hráčem historie, který měl ve třech zápasech po sobě přes 40 bodů, 10 doskoků a pět asistencí. Dosud se to povedlo jen Elginu Baylorovi, Wiltu Chamberlainovi a Russellovi Westbrookovi.

"Mým cílem je, aby má hra začala být nudná. Abych prostě předváděl takové výkony každý zápas a lidi to už ani neřešili, protože by to byla samozřejmost. Já sám se ale nikdy nebudu nudit. Nejlepší hráči ze sebe každý zápas dostanou to nejlepší a to chci být já,“ řekl Adetokunbo, který trefil 20 ze 33 střel a k tomu přidal 15 trestných hodů.

Washington se sice snažil prodloužit sérii pěti výher a na začátku čtvrté čtvrtiny stáhl náskok Milwaukee na rozdíl dvou bodů, jenže pak dal Adetokunbo 19 bodů a obrat nedovolil.

Další hvězdou večera byl De`Aaron Fox, který košem v poslední vteřině rozhodl o výhře Sacramenta 117:115 nad Utahem. Jazz sice devět vteřin před koncem srovnali zásluhou tří trestných hodů Lauriho Markkanena, ale pak si vzal míč Fox, utekl právě Markkanenovi a jeho nájezd do koše už nikdo nezastavil. Celkem dal Fox 37 bodů.

O překvapení se postarala Oklahoma, neboť i bez své největší hvězdy a čtvrtého nejlepšího střelce soutěže Shaie Gilgeouse-Alexandera přehrála Boston a 150 vstřelenými body si vytvořila klubový rekord od přestěhování týmu ze Seattlu v roce 2008. Hráči Thunder proměnili 60 procent svých střel včetně 20 trojek. Dokonce i domácím fanouškům se dařila střelba, jeden z nich se trefil z poloviny hřiště a vyhrál 20 tisíc dolarů.

"Musíme jít do každého utkání s respektem k soupeři a s vědomím, že nás chce porazit. A to tam dnes nebylo. Nechali jsme se přehrát v každém aspektu hry," řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla. Pět hráčů Oklahomy mělo přes dvacet bodů, nejvíce 25 Josh Giddey.

NBA:

Milwaukee - Washington 123:113, Oklahoma City - Boston 150:117, Utah - Sacramento 115:117.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 38 26 12 68,4 2. Brooklyn 37 25 12 67,6 3. Philadelphia 36 22 14 61,1 4. New York 38 20 18 52,6 5. Toronto 37 16 21 43,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 37 24 13 64,9 2. Cleveland 38 24 14 63,2 3. Indiana 38 21 17 55,3 4. Chicago 37 16 21 43,2 5. Detroit 40 10 30 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 38 20 18 52,6 2. Atlanta 37 17 20 45,9 3. Washington 39 17 22 43,6 4. Orlando 37 13 24 35,1 5. Charlotte 38 10 28 26,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 36 23 13 63,9 2. New Orleans 37 23 14 62,2 3. Dallas 38 22 16 57,9 4. San Antonio 37 12 25 32,4 5. Houston 37 10 27 27,0

Severozápadní divize:

1. Denver 37 24 13 64,9 2. Portland 36 19 17 52,8 3. Utah 40 19 21 47,5 4. Minnesota 38 17 21 44,7 5. Oklahoma City 37 16 21 43,2

Pacifická divize:

1. Sacramento 36 20 16 55,6 2. LA Clippers 39 21 18 53,8 3. Golden State 38 20 18 52,6 Phoenix 38 20 18 52,6 5. LA Lakers 37 16 21 43,2