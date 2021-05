Adetokunbo dotáhl Milwaukee do play off NBA

New York - Basketbalisté Milwaukee porazili v šlágru úterního programu NBA již jistého účastníka play off Brooklyn 124:118 a sami si jako třetí tým ve Východní konferenci zajistili účast ve vyřazovacích bojích. S 36 body a 12 doskoky zazářil především Janis Adetokunbo, Nets bez Jamese Hardena táhli Kyrie Irving s 38 a Kevin Durant s 32 body.

Bucks o výhře nad sousedem v konferenční tabulce rozhodli v poslední části, kterou vyhráli 32:24. Byli lepší na doskoku (55:39) a ve hře ve vymezeném území, kde soupeře přehráli 44:30. Vedle Adetokunba, jenž trefil čtyři trojky, si 23 bodů připsali Khris Middleton a Jrue Holiday.

"Mám radost, že jsme předvedli dobrý výkon před našimi fanoušky a v těžkých zápasech si vypracovali dobré návyky, ale to je vše. Takové zápasy si nikdo pamatovat nebude, hlavně, že jsme v play off," řekl Adetokunbo po druhém vítězství nad Nets ve třech dnech.

Brooklyn prohrál potřetí v řadě a za první Philadelphií zaostává o jednu výhru při jednom odehraném utkání navíc. "Musím dát kredit soupeři. Hlavně ve čtvrté části zahrál skvěle a trefoval těžké střely," konstatoval Durant. Nets bez Hardena prohráli 10 z 19 utkání, s ním v sestavě od příchodu z Houstonu mají naopak bilanci 27-7.

Druhý tým Západní konference Phoenix vyhrál 134:118 po prodloužení v Clevelandu a dorovnal bilanci vedoucího Utahu (47-18). Devin Booker k tomu přispěl 31 body, sekundoval mu Chris Paul s 23 body a 16 doskoky. Suns ovládli prodloužení drtivě 20:4 a mohli hodit za hlavu Bookerovu neproměněnou trojku 1,5 sekundy před koncem normální doby.

"V nastavení jsme udeřili první, rychle si vypracovali náskok a hlavně nepolevovali," pochvaloval si Mikail Bridges, autor 22 bodů. V týmu Cavaliers zaznamenal osobní rekord s 32 body nováček Isaac Okoro, Collin Sexton přidal 29.

Ani 37 bodů a osm trojek Stephena Curryho nebylo dostatečnou pomocí pro Golden State a Warriors prohráli v New Orleans 103:108. Hvězdný Curry alespoň dosáhl na další milník, protože už počtvrté v kariéře nastřádal alespoň 300 trojek za sezonu. Kromě něj něco takového dokázal v historii ligy jen Harden, a to pouze jednou. Za Pelicans, kteří o jednu výhru zaostávají za pozicí pro předkolo play off, si Lonzo Ball vyrovnal osobní maximum s 33 body.

Dallas porazil v hale Miami loňské finalisty 127:113, a to zejména díky 36 bodům Tima Hardawaye. Zkušený střelec trefil deset trojek a vyrovnal klubový rekord. Luka Dončič mu sekundoval s 23 body, 12 doskoky a 8 asistencemi.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Cleveland - Phoenix 118:134 po prodl., Detroit - Charlotte 99:102, LA Clippers - Toronto 105:100, Miami - Dallas 113:127, Milwaukee - Brooklyn 124:118, New Orleans - Golden State 108:103, Oklahoma City - Sacramento 99:103.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x.Philadelphia 65 44 21 67,7 2. x-Brooklyn 66 43 23 65,2 3. New York 65 37 28 56,9 4. Boston 65 34 31 52,3 5. Toronto 66 27 39 40,9

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 65 41 24 63,1 2. Indiana 64 30 34 46,9 3. Chicago 65 26 39 40,0 4. Cleveland 65 21 44 32,3 5. Detroit 66 19 47 28,8

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 66 36 30 54,5 2. Miami 66 35 31 53,0 3. Charlotte 65 32 33 49,2 4. Washington 65 30 35 46,2 5. Orlando 65 21 44 32,3

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Dallas 65 37 28 56,9 2. Memphis 64 32 32 50,0 3. San Antonio 64 31 33 48,4 4. New Orleans 66 30 36 45,5 5. Houston 65 16 49 24,6

Severozápadní divize:

1. x-Utah 65 47 18 72,3 2. x-Denver 65 43 22 66,2 3. Portland 65 36 29 55,4 4. Oklahoma City 66 21 45 31,8 5. Minnesota 65 20 45 30,8

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 65 47 18 72,3 2. x-LA Clippers 66 44 22 66,7 3. LA Lakers 65 37 28 56,9 4. Golden State 66 33 33 50,0 5. Sacramento 65 28 37 43,1

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.