Finále play off hokejové extraligy - 3. zápas HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 22. dubna 2019 v Třinci. Radost domácích hráčů ze čtvrtého gólu. Zleva Martin Adamský z Třince, střelec Jiří Polanský z Třince, Vladimír Svačina z Třince. ČTK/Sznapka Petr

Třinec (Frýdecko-Místecko) - I po přesvědčivém pondělním vítězství 4:1 se hokejisté Třince ve finálové sérii proti Liberci snaží držet při zemi. Útočník Martin Adamský míní, že Oceláři musejí v dnešním utkání číslo čtyři ještě přidat.

"Musíme do toho jít ještě lépe než v pondělí. Sice je pravda, že jsme je přestříleli, ale oni ujeli a dali jeden gól. Z naší strany ta první třetina nebyla moc dobrá. Bude to úplně nový zápas, musíme do toho jít naplno a trochu lépe než v pondělí," řekl Adamský.

Sedmatřicetiletý veterán tvrdí, že Ocelářům pomůže k rychlejší regeneraci sil i domácí prostředí. "Za mě musím říct, že na milion procent. Je super, že se zase vyspíme doma. Moje postel je moje postel. Vozím si jinak svůj polštář, ale postel mi nedovolí vzít do pendolina," usmál se třinecký útočník, který v play off ve 14 zápasech dvakrát skóroval a na dva góly přihrál.

Třinečtí se v sérii znovu ujali vedení a dnes zaútočí na třetí výhru. "Ale musíme zlepšit tu první třetinu. Nepustit je k ničemu, zvýšit tempo hry. Myslím, že na nás byly znát i ty dva dny volna, že jsme to trochu po té první třetině rozbruslili a pak už jsme byli lepším týmem," řekl Adamský, po jehož brance Třinec v úvodu třetí části odskočil na 3:1.

"Byl jsem rád, že jsem to trefil, protože jsem už zkoušel hodně blafáků do bekhendu a Frodl mě (v semifinále) furt vychytával. Tak jsem si řekl, že na to kašlu a budu raději střílet," popsal svůj gól zkušený útočník, který má nyní šanci zopakovat zisk mistrovského titulu s Třincem po osmi letech.

Adamský už byl u první zlaté oslavy Ocelářů v roce 2011 po vítězné sérii s Vítkovicemi. "Tak nikdo z nás nemyslí. Je před námi čtvrtý zápas. Vedeme 2:1, hrajeme doma a byli bychom rádi, kdybychom i ten dnešní zápas vyhráli, ale víme, že Liberec udělá vše pro to, aby nám to překazil," podotkl Adamský.