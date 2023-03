Adamczyková zakončila comebackovou sezonu čtvrtým místem v Kanadě

Mont-Sainte-Anne (Kanada) - Snowboardistka Eva Adamczyková zakončila sezonu Světového poháru ve snowboardcrossu čtvrtým místem v kanadském Mont-Sainte-Anne. Mistryně světa vyhrála v závěrečném závodu tři vyřazovací jízdy, ale ve finále skončila poslední. Čtvrté místo jí patří i celkově.

Devětadvacetileté Adamczykové tak v Québeku v obou závodech těsně unikly stupně vítězů, v sobotu byla po výhře v malém finále pátá. Po předloňském vážném zranění se držitelka zlata a bronzu ze ZOH zapojila do sezony se zpožděním a v SP si připsala jediné pohárové pódium, druhé místo z minulého týdne ve Veysonnaz. Nejdůležitější závod zimy však Adamczyková ovládla a v Bakuriani se stala podruhé mistryní světa.

"Neodjela jsem dobře spodní část trati. Doufala jsem, že se mi to rozjede, že to odjedu líp a že se zavěsím (za soupeřky). Ale byla jsem na obou skocích rozhozená a nebylo to úplně 'vončo'," řekla Adamczyková České televizi. "Celkově jsem se sezonou spokojená, já jsem hlavně pořád hrozně moc ráda, že můžu vůbec jezdit," dodala za měsíc třicetiletá snowboardistka, jež si prosinci 2021 v Montafonu zlomila oba kotníky a přišla o rok závodění včetně olympijských her v Pekingu.

Finále sezony vyhrála Australanka Josie Baffová, jež i díky tomu uhájila před Adamczykovou celkové třetí místo. Křišťálový glóbus získala Britka Charlotte Bankesová, i když se dnes po šesti pohárovým triumfech za sebou musela spokojit s vítězstvím v malém finále. Druhá Češka Vendula Hopjáková skončila po vyřazení v osmifinále na 17. pozici.

Závod mužů vyhrál Němec Martin Nörl a zajistil si díky tomu celkový triumf v seriálu. Trio českých reprezentantů Radek Houser, Kryštof Choura, Jan Kubičík nepřešlo přes osmifinále, nejlépe byl jako sedmnáctý klasifikován Houser.

Závěrečný závod SP ve snowboardcrossu v Mont-Sainte-Anne (Kanada): Muži: 1. Nörl (Něm.), 2. Vedder (USA), 3. Grondin (Kan.), 4. Eguibar (Šp.), ...17. Houser, 25. Choura, 33. Kubičík (všichni ČR). Konečné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Nörl 510, 2. Eguibar 436, 3. Grondin 399, ...36. Houser 45, 44. Choura 24, 55. Kubičík 9. Ženy: 1. Baffová (Austr.), 2. Zerkholdová (Rak.), 3. Trespeuchová (Fr.), 4. Adamczyková, ...17. Hopjáková (obě ČR). Konečné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Bankesová (Brit.) 723, 2. Trespeuchová 650, 3. Baffová 493, 4. Adamczyková 407,...19. Hopjáková 118.