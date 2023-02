Adamczyková se cítí před MS jako dřív, chce zabojovat o další medaili

Praha - Snowboardcrossařku Evu Adamczykovou čeká příští týden start na mistrovství světa v gruzínském Bakuriani a více než rok po těžkém zranění se cítí skoro jako dřív. Přestože si olympijská šampionka ze Soči a bronzová medailistka z Pchjongčchangu stanovila tuto sezonu jako návratovou, na tiskové konferenci uvedla, že chce zabojovat o další medaili po předloňském třetím místě a titulu z roku 2019. Nebojí se ani startu v týmovém závodě, v němž si v prosinci 2021 zlomila obě nohy nad kotníky.

"Kdybych tu medailovou sbírku zkompletovala, bylo by to úplně fantastické, ale pořád si uvědomuji, že fyzicky na tom nejsem tak, jako před úrazem. Každopádně se těším a mám z toho dobrý pocit. Navíc se jedou týmové závody, které mám moc ráda," řekla Adamczyková.

Devětadvacetiletá česká reprezentantka byla po zranění ve Světovém poháru nejlépe čtvrtá v prosinci v Cervinii. "Teď mám návratovou sezonu, v níž je mým hlavním cílem jezdit, jak nejlépe to půjde. Do Bakuriani se těším, protože na tamní trať mám dobré vzpomínky z posledního tamního svěťáku," uvedla Adamczyková.

Před odletem do Gruzie čeká Adamzcykovou ještě o víkendu ve Špindlerově Mlýně Red Bull Homerun. Do Bakuriani se vydá s týmem v neděli. "Mým velkým přáním během zranění bylo, abych zase zažila skvělý pocit z jízdy a cítila minimální omezení. Zatím se mi to daří a jsem za to vděčná. Každý další úspěch je odměnou v cestě, kterou jsem se rozhodla jít, protože dokud mě ježdění baví, mám důvod jej dělat," řekla trojnásobná vítězka Světového poháru.

Kvalifikace na mistrovství světa se uskuteční ve čtvrtek 2. března, o den později jsou na programu finálové jízdy. "Přistupuju k tomu asi jinak, a když se povede nějaká medaile, bude to pecka. Do sezony jsem šla, že je testovací a že nevím, co se v ní bude dít. Jakákoliv medaile nebo dobré umístění by pro mě mělo cenu zlata," líčila Adamczyková.

Týmový závod se uskuteční 4. března. Rodačku z Vrchlabí nestraší ani vzpomínka na předloňský závod smíšených týmů v rakouském Montafonu, kde si těžké zranění při dojezdu přivodila. "Je to úplně jiné místo, jiná trať a hlavně to člověka hodně vytrestá, že si dá bacha. V cíli už tam tolik to prkno nestrkám. Při ježdění se mi stalo tolik věcí, které už člověk znovu neudělá. Navzdory zranění mám navíc s týmovým závodem spoustu příjemných vzpomínek."

Trať v Gruzii bude i testovat. "Evka si vyzkouší trať den před oficiálním tréninkem a také díky tomu budeme moci lehce ovlivnit, jak ten profil bude vypadat. Je to určitě pozitivní věc," uvedl reprezentační trenér Marek Jelínek.

Ve snowboardcrossu se představí ještě Vendula Hopjáková, Jan Kubičík, Radek Houser, Kryštof Choura a Jakub Žerava. "Evka má určitě na to bojovat o medaili. Jsem rád, že se do týmu vrací po sérii zranění Radek Houser, který si v loňské sezoně vůbec nevedl špatně a nebýt karantény, startoval by i na olympiádě. Rozhodně patří mezi adepty na start v týmovém závodě, kde máme určitě šanci na úspěch," dodal Jelínek.