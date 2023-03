Adamczyková má druhý světový titul, poprvé po zranění vyhrála

Bakuriani (Gruzie) - Eva Adamczyková je podruhé mistryní světa ve snowboardcrossu. Rok a čtvrt po zlomeninách obou nohou u kotníků ovládla šampionát v gruzínském Bakuriani, kde suverénně vyhrála všechny čtyři jízdy včetně finále a navázala na titul z roku 2019. Je to její první vítězství po vážném úrazu v prosinci 2021.

Snowboardcrossaři měli původně absolvovat ve čtvrtek kvalifikaci a v pátek závod, kvůli nepříznivé předpovědi počasí ale pořadatelé přesunuli celý program na dnešek. A pro olympijskou vítězku z roku 2014 Adamczykovou to byl šťastný den. Ve velkém stylu zvládla ranní osmifinále, které nahradilo kvalifikaci, i následné čtvrtfinále. V semifinále se poprvé utkala s úřadující olympijskou šampionkou Lindsey Jacobellisovou a opět vyhrála, i když s menším náskokem.

V boji o medaile použila osvědčenou strategii, kdy v první zatáčce získala rychlost a vzápětí se dostala do čela. Vypracovala si výrazný náskok před trojicí soupeřek. Dvacetiletá Australanka Josie Baffová ji pak sice stíhala, ale nedohonila. Bronz získala pětinásobná mistryně světa Jacobellisová z USA.

Adamczyková prožila snový návrat na vrcholnou scénu. Ve Světovém poháru byla v této sezoně nejlépe čtvrtá, ale na MS dominovala. "Musela jsem vyhrát, protože jsem změnila příjmení a Eva Adamczyková ještě zlato nemá," žertovala při televizním rozhovoru v cíli. "Snažila jsem se užít si to a jet co nejrychleji. Dávala jsem do toho všechno, protože je to vyrovnanější než před čtyřmi lety. Jsem maximálně šťastná," dodala trojnásobná medailistka z MS.

Vedle dvou titulů má ještě předloňský bronz. V dnešní medaili ještě před několika měsíci nevěřila. "Na podzim jsem nemohla skoro jezdit a vůbec jsem si nemyslela, že by tahle sezona mohla takhle dopadnout. V tréninkách se mi jezdilo dobře na všech svěťácích, ale výsledky moc nebyly. Potřebovala jsem si asi na to počkat. Mluvila jsem i s (fyzioterapeutem) Pavlem Kolářem na podzim a on říkal, že to chce čas. A chtělo to čas a já jsem šťastná, že to takhle dopadlo. Fakt jsem se bála, že se mi bude jezdit celou sezonu blbě nebo vůbec. Lepší jsem si to nemohla přát," řekla v nahrávce pro média.

Další čeští reprezentanti Vendula Hopjáková, Radek Houser a Jan Kubičík neuspěli v úvodním kole. Jakub Žerava a Kryštof Choura skončili v osmifinále, kde dojeli shodně čtvrtí.

Už v předkole překvapivě vypadli oba obhájci titulu, Britka Charlotte Bankesová a Španěl Lucas Eguibar. Na trůnu je vystřídali Adamczyková a Rakušan Jakob Dusek, jenž na cílové čáře díky kopnutí prkna porazil Němce Martina Nörla.

MS v akrobatickém lyžování a snowboardingu v Bakuriani:

Snowboardcross:

Muži: 1. Dusek (Rak.), 2. Nörl (Něm.), 3. Visintin (It.), 4. Hämmerle (Rak.), ...25. Žerava a Choura vyřazeni v osmifinále, 33. Houser a Kubičík (všichni ČR) vyřazeni v 1. kole.

Ženy: 1. Adamczyková (ČR), 2. Baffová (Austr.), 3. Jacobellisová (USA), 4. Petitová Lenoirová (Fr.), ...17. Hopjáková (ČR) vyřazena v osmifinále.