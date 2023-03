Adamczyková další medaili na MS nezískala, v závodu týmů vypadla ve čtvrtfinále

Bakuriani (Gruzie) - Snowboardcrossařka Eva Adamczyková po středečním triumfu v individuálním závodu na mistrovství světa v Bakuriani další medaili nezískala. S Radkem Houserem vypadla ve čtvrtfinále závodu smíšených dvojic.

Naděje českého družstva na postup z prvního kola výrazně poklesly hned v úvodní jízdě, v níž Houser upadl v boji o druhé místo a dojel poslední. "Držel jsem se ze startu se všemi pohromadě, po dlouhé rovince to jelo pomalu. Pak jsem měl kontakt s jiným jezdcem, neudržel jsem to na hraně a upadl," litoval Houser na facebooku.

Adamczyková tak na trať vyrážela s maximální možnou ztrátou čtyř sekund, která je udělována v případě pádu či velkého odstupu mužského člena týmu. Devětadvacetiletá česká hvězda sice odstup na trio soupeřek stáhla, na trati zpomalené deštěm se ale z posledního čtvrtého místa nedostala.

"Čtyři vteřiny tady je dost. Stáhla jsem vteřinu, viděla jsem je před sebou, ale ty podmínky jsou tady dnes komplikované. Všem nám to drhne, sněží. Nedá se nic dělat, udělali jsme pro to maximum, snažili se a to je důležité," uvedla. Celkově se česká dvojice zařadila na dělené 13. místo.

Vyhráli Britové Huw Nightingale a Charlotte Bankesová, jež si částečně vynahradila zklamání z individuálního závodu, v němž v roli obhájkyně zlata vypadla už v osmifinále. Druzí skončili Rakušané se středečním šampionem Jakobem Dusekem, třetí byla Francie. Britové a Francouzi byli soupeři českého týmu ve čtvrtfinále.

Dvojnásobná olympijská medailistka a dvojnásobná mistryně světa Adamczyková absolvovala první závod smíšených dvojic od prosince roku 2021. V Montafonu tehdy obsadila s Janem Kubičíkem druhé místo, ale při průjezdu cílem si zlomila obě nohy nad kotníky a přišla o zbytek sezony včetně olympijských her v Pekingu. Do Světového poháru se rodačka z Vrchlabí vrátila na začátku loňského prosince a comeback završila ve středu v Gruzii suverénním vítězstvím v individuálním závodě.

Smíšené dvojice měly původně bojovat o medaile v sobotu, ale pořadatelé závod vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí přesunuli na dnešek.

Snowboardcross - smíšené dvojice: 1. Nightingale, Bankesová (Brit.), 2. Dusek, Zerkholdová (Rak.), 3. Surget, Trespeuchová (Fr.), 4. Baumgartner, Jacobellisová (USA), ...13. Houser, Adamczyková (ČR) vypadli ve čtvrtfinále.