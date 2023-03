Adamczyková byla druhá ve Veysonnaz, po zranění se poprvé dostala na pódium v SP

Veysonnaz (Švýcarsko) - Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se poprvé po těžkém zranění z prosince 2021 dostala na stupně vítězů ve Světovém poháru. Úřadující mistryně světa skončila ve švýcarském Veysonnaz druhá o šest setin za vedoucí ženou seriálu Charlotte Bankesovou, která vyhrála pátý závod za sebou.

Adamczyková po druhém místě v kvalifikaci, kde měla o setinu horší čas než Bankesová, vyhrála čtvrtfinále i semifinále. V úvodní jízdě se do čela propracovala v průběhu tratě. V té semifinálové odstartovala nejlépe ze všech a pak odolala náporu stříbrné medailistky z nedávného světového šampionátu Australanky Josie Baffové.

Ve finále se čtveřice závodnic přetlačovala o pozice. "Měly jsme tam docela i silný kontakt prkny s Josie a Charlotte, protože jsme tam najížděly všechny do té první klopky. Úplně se mi tam roztančilo prkno, jak do mě ťukly, a mám zářez i na vázání, takže jsem vlastně ráda, že jsem to ustála," řekla Adamczyková v nahrávce pro média.

Ve vyrovnané finálové jízdě v některých úsecích vedla, ale v závěru neodolala útoku Bankesové. "Nesrovnala jsem se tak dobře jako v předešlých jízdách na ty poslední boule, tam jsem ji ještě mohla předupat," posteskla si Adamczyková.

Byla ale maximálně spokojená se druhým místem, které je jejím nejlepším individuálním výsledkem v seriálu od vítězství v čínském středisku Secret Garden v listopadu 2021. "Byl to jen kousíček na první místo. Ve čtvrtfinále jsem měla nejhorší start z toho dne, ale poučila jsem se z toho v dalších jízdách. Jsem nadšená, je super, že mám pódium i ze svěťáku. Je to hezky zkompletované, posunula jsem se na čtvrté místo v celkovém pořadí, to třetí není daleko. Celkové umístění ve svěťáku tenhle rok vůbec nebyl cíl a nakonec to není tak špatné," dodala.

K velkému křišťálovému glóbu se přiblížila Bankesová. Světová šampionka z roku 2021 sice neuspěla na MS v Gruzii, ale ve Světovém poháru vyhrála už pátý závod za sebou. Upevnila si vedení před Francouzkou Chloé Trespeuchovou, jež byla dnes za Baffovou čtvrtá. Do konce tohoto ročníku SP zbývají dva závody v kanadském Mt. St. Anne, které se uskuteční na konci příštího týdne.

V dnešním závodě se z českých reprezentantů představil ještě Radek Houser. Na rozdíl od dvou závodů ve španělském středisku Sierra Nevada, kde minulý týden v obou osmifinále upadl, tentokrát osmifinálovou jízdu zvládl a bojoval až do konce o postup. Nakonec se ale znovu do čtvrtfinále nepodíval, protože těsně skončil na nepostupové třetí příčce. "Čekal jsem do poslední zatáčky, že si ji dobře najedu a zkusím předjet na poslední rovince. Bohužel ostatní jeli podobnou stopu jako já a dojeli jsme pohromadě, já trochu za nimi. Jezdilo se mi dobře. Doufám, že se budu posouvat startovním polem dopředu," komentoval svůj výkon snowboardcrossař, jenž byl klasifikovaný na 23. místě. To je jeho nejlepší umístění v této sezoně, i když nenavázal na loňské deváté místo z tohoto střediska.

Finále vyhrál Němec Martin Nörl a vrátil se do čela seriálu.

SP ve snowboardcrossu ve Veysonnaz (Švýcarsko):

Muži: 1. Nörl (Něm.), 2. Romero (Šp.), 3. Sommariva (It.), 4. Grondin (Kan.), ...23. Houser vyřazen v osmifinále, 45. Kubičík, 50. Choura (všichni ČR) oba vyřazeni v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 9 závodů): 1. Nörl 374, 2. Visintin (It.) 335, 3. Eguibar (Šp.) 326, ...40. Houser 20, 51. Choura 8, 54. Kubičík 4.

Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Adamczyková (ČR), 3. Baffová (Austr.), 4. Trespeuchová (Fr.), ...22. Hopjáková (ČR) vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 9 závodů): 1. Bankesová 578, 2. Trespeuchová 510, 3. Baffová 353, 4. Adamczyková 312, ...24. Hopjáková 92.