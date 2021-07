ACEA: Prodej aut v EU v červnu zpomalil růst na 10,4 procenta

Brusel - Prodej osobních automobilů v Evropské unii se v červnu meziročně zvýšil o 10,4 procenta na 1,048 milionu vozů. Růst prodeje tak zpomalil z květnových 53,4 procenta. Na svých internetových stránkách to dnes uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Od ledna do června počet registrací stoupl o 25,2 procenta na téměř 5,4 milionu vozů. Z největších evropských automobilových trhů nejvíce vzrostl počet prodaných aut v červnu Německu - o 24,5 procenta. Ve Francii se naopak prodalo o 14,7 procenta osobních vozů méně. Česká republika vykázala v červnu podprůměrný nárůst prodeje, a sice o 8,6 procenta.

Počet prodaných vozů v EU za první pololetí je o 1,5 milionu nižší než ve stejném období v roce 2019, než udeřila koronavirová pandemie. Všech 27 sledovaných trhů ale vykazuje za letošní rok podobné výsledky - ve většině zemí to je silný meziroční nárůst, a to včetně největších evropských automobilových trhů. V Itálii se od ledna do června prodalo o 51,4, ve Španělsku o 34,4, ve Francii o 28,9 a v Německu o 14,9 procenta více vozů než v první polovině loňského roku. ČR vykázala meziročně o 18,7 procenta více prodaných vozů.

Z jednotlivých výrobců se v červnu dařilo skupině Hyundai, která meziročně v EU prodala o 47,2 procenta více vozů, nebo Jaguar Land Rover Group, která dodala zákazníkům o 45,8 procenta více vozů.

Automobilka Renault prodej snížila o 17,9 procenta. Výrobci vozů značky Mercedes Daimler prodej klesl o 11,3 procenta.

S plusem 22,5 procenta zakončila červen i skupina Volkswagen. Její česká součást Škoda Auta prodala v červnu v EU o 6,8 procenta více vozů, tedy 55.404. Za první půlrok Škoda zvýšila odbyt o 22,4 procenta na 298.797 vozů.