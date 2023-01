ACEA: Prodej aut v EU letos oživí, Euro 7 si však vyžádá výrazné zdražování

Brusel - Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v letošním roce zvýší o pět procent na zhruba 9,8 milionu vozů po loňském poklesu na nejnižší úroveň za téměř 30 let. Předpovědělo to dnes Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Zároveň ale varovalo před negativními důsledky plánované přísnější emisní normy Euro 7, která by podle něj mohla zdražit automobily v průměru o 2000 eur (téměř 48.000 Kč) a podkopat poptávku, napsala agentura AFP.

Přísnější emisní limity pro nové osobní i nákladní automobily označované jako Euro 7 v listopadu navrhla Evropská komise. Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton podle AFP tvrdí, že Euro 7 zvýší náklady na jeden automobil pouze o 100 až 150 eur (zhruba 2400 až 3600 Kč).

Loni se prodej aut v EU snížil o téměř pět procent na necelých 9,3 milionu vozů, tedy na nejnižší úroveň od roku 1993. Za poklesem stál zejména nedostatek součástek pro výrobu automobilů. "Navzdory mnoha nejistotám by se měl trh v roce 2023 začít zotavovat," uvedla dnes generální ředitelka ACEA Sigrid de Vriesová. "Stále se však nacházíme 25 procent pod úrovní roku 2019, situace zůstává křehká," dodala.

Prezident sdružení a šéf francouzské automobilky Renault Luca De Meo vyzval představitele EU k opatřením, která by zabránila poklesu konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu. "Náš automobilový průmysl měl dlouhou dobu konkurenční výhodu u vozidel se spalovacím motorem," uvedl. "V případě elektromobilů to již platit nebude, přinejmenším v krátkém období," dodal. Upozornil rovněž, že konkurence z Číny a Spojených států těží z rostoucí podpory ze strany tamních úřadů.

De Meo také varoval, že emisní norma Euro 7 by na automobilový průmysl uvalila nerealistická omezení a ve skutečnosti by zbrzdila tempo snižování automobilových emisí. "Plnění normy Euro 7 by přineslo nárůst nákladů, který by zákazníky odradil od nákupů těchto nových vozů," dodal. To by podle něj znamenalo, že na silnicích by se delší dobu držely starší vozy s vyššími emisemi.