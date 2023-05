AC a Inter ve středu rozehrají milánské semifinále fotbalové LM

Milán - Fotbalisté AC a Interu Milán ve středu rozehrají druhé semifinále Ligy mistrů. Odvěcí městští rivalové se v pohárech potkají potřetí v historii a v obou předchozích vzájemných soubojích byli úspěšnější "rossoneri", kteří vyhráli jak v semifinále sezony 2002/03, tak o kolo dříve v ročníku 2004/05. Tentokrát je ale v souboji pátého se čtvrtým týmem Serie A mírným favoritem na postup Inter, dosud poslední italský vítěz Ligy mistrů. Oba zápasy se odehrají na San Siru, který je domácím stadionem obou rivalů. Odveta je na programu příští úterý.

Postup milánských klubů do semifinále je překvapením. AC se v Lize mistrů dostal mezi nejlepší čtyřku poprvé od roku 2007, kdy dosáhl na sedmý triumf v prestižní soutěži. "Rossoneri" uspěli v osmi z posledních devíti semifinále. Inter je mezi posledními čtyřmi celky Ligy mistrů prvně od sezony 2009/10, kdy si připsal třetí celkové prvenství v soutěži a triumfoval jako dosud poslední italský klub.

AC v předchozím kole nečekaně přešel přes čerstvého mistra Serie A Neapol a také v semifinále proti Interu je pro sázkové kanceláře outsiderem. Možná i proto, že ve třech z posledních čtyř vzájemných duelů včetně obou letošních zápasů uspěl městský rival. V lednovém italském Superpoháru vyhrál Inter vysoko 3:0.

Jde o 31. vzájemný duel klubů ze stejné země ve vyřazovací fázi Ligy mistrů a o 17. dvojzápas italských týmů v soutěžích UEFA. "Naše cesta do semifinále byla úžasná a rozhodně ještě nechceme končit. V semifinále nás čekají dva nádherné zápasy," řekl trenér AC Stefano Pioli, který v letech 2016 až 2017 vedl rivala Inter.

"San Siro je speciální místo, zvlášť když jde o derby proti Interu. Liga mistrů a fakt, že milánský tým má zaručeno finále, ještě přidávají na prestiži. Mám v živé paměti porážku v Superpoháru, v němž Inter opravdu dominoval. Abychom uspěli, musíme podat naše absolutní maximum," řekl útočník AC Olivier Giroud, s pěti góly nejlepší týmový střelec v tomto ročníku Ligy mistrů.

Inter, který ve skupině dvakrát porazil Plzeň, vyřadil ve čtvrtfinále Benficu Lisabon. Trenér Simone Inzaghi odmítl roli favorita. "Užíváme si to, že jsme se dostali tam, kde jsme dlouho nebyli. Víme, co derby pro tenhle region znamená. Derby nikdy nemá favorita, rozhodnou maličkosti," mínil Inzaghi.

Oba týmy se naladily na středeční duel výhrou 2:0 v Serii A a v domácí soutěži spolu na dálku bojují o příčky znamenající Ligu mistrů. AC z pátého místa tabulky ztrácí na rivala dva body. "Rossoneri" devět soutěžních zápasů po sobě neprohráli, Inter v posledních pěti duelech zvítězil a inkasoval jediný gól.

"Čekají nás dva velkolepé zápasy. Milán by měl být pyšný na to, že má dva týmy v semifinále. V sázce je hodně, hrát finále v Istanbulu by bylo neuvěřitelné. Městská derby mají hodně společného. Pro italské fanoušky je vítězství v derby důležitější než v jiných zápasech, zejména v Římě, ale i tady v Miláně. Tyto zápasy jsou odlišné, není v nich skutečný favorit. Je jedno, jakou máte formu, jsou to jednorázové specifické duely," řekl útočník Interu Edin Džeko, který zažil městská derby také v Manchesteru a Římě. Do velkého fotbalu kdysi nakročil v Teplicích.

Úvodní semifinále mezi milánskými rivaly začne na San Siru ve středu v 21:00. Vítěz se ve finále v Istanbulu utká s lepším z dvojice Real Madrid - Manchester City.

Zajímavosti před úvodním utkáním semifinále Ligy mistrů: AC Milán - Inter Milán Výkop: středa 10. května, 21:00. Rozhodčí: Manzano - Barbero, Nevado - Munuera (video, všichni Šp.). Bilance (v soutěžích UEFA): 4 2-2-0 4:1. Předpokládané sestavy: AC: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Tonali, Krunič - Saelemaekers, Bennacer, Díaz - Giroud. Inter: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovič, Calhanoglu, Dimarco - Martínez, Džeko. Absence: Ibrahimovic (zranění + není na soupisce), Florenzi, Leao, Pobega (všichni nejistý start) - Škriniar (zranění), Dalbert (zranění + není na soupisce), D'Ambrosio, Gosens (oba nejistý start). Nejlepší střelci v soutěži: Giroud (5) - Barella, Džeko, Lukaku (všichni 3). Zajímavosti: - AC ve 4 vzájemných zápasech v soutěžích UEFA neprohrál a inkasoval jediný gól - AC v sezoně 2002/03 vyřadil Inter v semifinále Ligy mistrů a v ročníku 2004/05 ve čtvrtfinále - týmy se dosud utkaly ve 219 vzájemných soutěžních zápasech, Inter prohrál jediný z posledních 5 duelů s AC a zvítězil ve 3 z posledních 4 - oba vzájemné duely v této sezoně italské ligy vyhrál domácí tým - Inter v lednu v italském Superpoháru porazil AC 3:0 - AC ve čtvrtfinále vyřadil jiný italský klub Neapol, Inter přešel přes Benficu Lisabon - AC prohrál jediný z 11 zápasů s italskými soupeři v soutěžích UEFA - Inter v soutěžích UEFA italského soupeře 4x po sobě neporazil - jde o 31. vzájemný duel klubů ze stejné země ve vyřazovací fázi Ligy mistrů a o 17. dvojzápas italských týmů v soutěžích UEFA - AC Milán si zahraje semifinále Ligy mistrů poprvé od roku 2007 a potřinácté v historii, uspěl v 8 z posledních 9 případů - Inter se představí v semifinále poprvé od roku 2010 a podeváté v historii - AC 7x vyhrál Ligu mistrů (včetně dřívějšího PMEZ), naposledy v roce 2007 - Inter ovládl Ligu mistrů 3x, v roce 2010 jako dosud poslední italský klub - AC je v italské lize pátý, Inter čtvrtý - AC v generálce porazil Lazio Řím 2:0, Inter stejným výsledkem zvítězil v Římě nad AS - AC 9 soutěžních zápasů po sobě neprohrál - Inter prohrál jediný z posledních 10 zápasů a 5x za sebou zvítězil (inkasoval při tom jediný gól) - Inter ve skupině 2x porazil Plzeň - oba týmy hrají domácí zápasy na stadionu San Siro - trenér AC Pioli vedl v letech 2016 až 2017 Inter - Tonali (AC) v pondělí oslavil 23. narozeniny - Acerbi (Inter) může odehrát 50. zápas v soutěžích UEFA - vítěz ve finále narazí na lepšího z dvojice Real Madrid - Manchester City