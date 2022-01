Aby se rodiče mohli vrátit do práce

Přestavba sportovního centra na mateřskou školu pro nejmenší děti si vyžádala téměř sto milionů korun. Nebýt peněz z několik zdrojů, krásné zařízení U Stromu v Praze 13 by nemohlo vzniknout. Důležitou roli v tomto projektu sehrály evropské peníze.

Prostorné světlé třídy, každá s interaktivní tabulí, notebookem, elektronickým pianem a množstvím hraček, které jsou přizpůsobené věkové skupině dětí. Bezbariérový přístup do budovy a dvě zahrady, jedna s tartanovým povrchem a řadou herních prvků vhodných i pro dvouletá mrňata. Druhá zahrada přírodní, osazená stromy, keři a v létě i bylinkami a zeleninou, sloužící mimo jiné ke vzdělávání v rámci environmentální výchovy. Taková je mateřská škola U Stromu v ulici Ovčí Hájek v Praze 13.

Na začátku byla chátrající sportovní hala

„Naše mateřská škola má pět tříd a celkovou kapacitu 137 dětí. Z toho tři třídy jsou pro dvouleté děti a od otevření tohoto zařízení v roce 2017 jím prošlo již přes 200 děti v této kategorii,“ říká ředitelka školy Jozefa Takáčová. Dodává, že výchova a vzdělávání i u této kategorie dětí vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, klade ale na plánování specifické požadavky. K výchovně vzdělávacím činnostem u dvouletých dětí patří mimo jiné také nácvik hygieny a sebeobsluhy a k těmto speciálním požadavkům musel přihlížet i zřizovatel, když školu vybavoval. Například nábytek musí být nižší než v „běžné“ školce a nechybí ani přebalovací pulty.

„Původně tady byla sportovní hala, která sice byla využívaná, ale postupně chátrala a bylo třeba najít pro ni jiné smysluplné využití,“ vysvětluje Jan Šafir, vedoucí odboru školství městské části Praha 13, tedy zástupce zřizovatele. Jako nejlepší možnost se jevila přestavba haly na mateřskou školu pro dvouleté děti, což by řešilo zároveň i jiný problém: umožnilo by to rodičům, zejména maminkám vrátit se brzy do práce.

Peníze přišly z několika zdrojů

Zhruba rok trvalo, než se podařilo shromáždit finanční prostředky z různých zdrojů. „V možnostech samotné městské části by realizace takového projektu nebyla,“ konstatuje Jan Šafir. Celá akce si vyžádala téměř sto milionů korun, z čehož významnou část představovaly prostředky z operačního programu Praha – pól růstu ČR. Ty byly určeny právě na přestavbu budovy pro dvou až tříleté děti.

„Náklady na budovy pro všechny děti činily 96,6 milionu korun včetně DPH, z toho pro dvou a tříleté to bylo 29,4 milionu. Peníze z evropských fondů představovaly 14,7 milionu, příspěvek ze státního rozpočtu byl 8,8 milionu a sama Praha 13 dala částku 5,8 milionu korun,“ upřesňuje Evžen Mošovský z odboru školství městské části, který se v celém procesu angažoval.

Další finanční prostředky si vyžádala přestavba budovy pro tří až šestileté děti. Na tu se peníze z evropských fondů využít nedaly. Největším podílem, 33 miliony korun, přispělo hlavní město ze svých zdrojů, z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se podařilo získat 25,5 milionu a více než 7,7 milionu dala ze svého rozpočtu městská část Praha 13. Celkem tedy šlo o zhruba 66 milionů, k nimž je ale nutno připočítat ještě dalších 11 milionů na vnitřní vybavení. To financovala z větší části městská část, dvěma miliony přispělo hlavní město.

Podle Evžena Mošovského se mezi lety 2015 a 2017, kdy vlastní přestavba probíhala, nevyskytl žádný vážný problém.

Praha – pól růstu byl oblíbený program

Městská část Praha 13 využívá prostředků z evropských fondů opakovaně. „Do čerpání evropských prostředků se zapojují v naší městské části naprosto všechny školy. Peníze pomáhají například při výstavbě venkovních areálů nebo při budování dílen na základních školách. Považuji to za významnou pomoc,“ říká Jan Šafir.

Tento zdroj financování si pochvaluje i Vít Šimral, radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání na magistrátu hlavního města Prahy. „Hlavní město mělo v letech 2014 až 2021 vlastní operační program OP Praha – pól růstu ČR. Z něho se financovaly na území města Prahy jak neinvestiční, tak investiční projekty a jednou ze specifických os, které jsme sledovali, bylo umožnit rodičům, aby se mohli co nejdříve po narození potomka vrátit na pracovní trh. Proto jsme z tohoto programu Praha – pól růstu ČR financovali investice do předškolního vzdělávání hlavně u těch nejnižších věkových kategorií. To se týkalo i této mateřské školy, kde jsme zafinancovali výstavbu tří učeben pro děti mezi dvěma a třemi lety, a to včetně potřebného zázemí,“ říká radní z pražského magistrátu.