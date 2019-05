Absurditou roku jsou exekuce na mzdy zaměstnanců

Praha - Absurditou roku zvolili podnikatelé exekuce na mzdy zaměstnanců. Na druhém místě je povinnost zajistit bezpečnost práce při práci z domova, tzv. home office. Třetí skončil stavební zákon s příliš dlouhou dobou na vyřízení stavebního povolení. Výsledek dnes vyhlásili organizátoři soutěže, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora ČR.

Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součinnost při exekuci na mzdu pracovníka. V případě, že tak neučiní, hrozí mu pokuta až 50.000 Kč. Zákon přitom podle organizátorů nedefinuje jasně, co všechno takové poskytnutí součinnosti zahrnuje a navíc je to výrazně administrativně zatěžuje. "Asi se někomu zdá, že má zaměstnavatel povinností ještě málo. Ale má být pokutován za něco, co by si měl stát s konkrétním člověkem vyřídit sám?" uvedli organizátoři.

V případě práce z domova má zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanec dodržoval bezpečnostní pravidla. U stavebního zákona pak podnikatelé upozorňují, že délkou stavebního řízení je již Česká republika pověstná. Podle žebříčku sestavovaného světovou bankou se ČR umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí, a to s délkou 246 dnů.

Podnikatelé vybírali z devíti byrokratických absurdit, mezi kterými byly dále například povinnost včelařů oznámit aplikaci přípravků nebezpečných pro včely, omezení prodejní doby obchodů nebo norma o hygienických zařízeních a šatnách upravující rozměry šatní skříňky.

Anketa je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku. Jejich smyslem je snaha o zlepšení podnikatelského prostředí v ČR. Absurdita roku má za cíl upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti a nařízení, které úřady ukládají podnikatelům. Loni se absurditou roku stalo zadržování nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty (DPH).