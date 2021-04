Absurditou roku 2021 se stalo zavírání malých obchodů

Praha - Absurditou roku 2021 zvolili podnikatelé zavírání malých obchodů v souvislosti s koronavirovou epidemií. Druhou příčku obsadila káva v pytlíku. Stupně vítězů doplnily zmatky kolem závodního stravování. Výsledek dnes vyhlásili organizátoři soutěže, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora ČR. Letošní ročník ankety ovlivnila koronavirová epidemie, která podle organizátorů přinesla také řadu těžko pochopitelných administrativních opatření.

Například drobní živnostníci si podle organizátorů kladli dotaz, jaký protiepidemický smysl dávalo zavření stovek drobných železářství, obchodů s oblečením nebo třeba kancelářskými potřebami, kam přichází najednou několik málo osob a přesunutí prodeje všeho sortimentu do obřích internetových obchodů, kde se při vyzvedávání na jednom místě hromadily desítky lidí. Připomněli i otevřená květinářství v době, kdy byl zákaz svateb a veškerých akcí. Za grotesku označili výjimku, která platila pro prodej zbraní a střeliva, když dětem nebylo možné vybrat oblečení a obuv.

Poukázali i na zákaz prodeje všech nápojů s sebou do kelímků, což mělo zabránit popíjení na veřejnosti. "To, že si lidé berou kelímky a jdou na náměstí, je spojeno s pivem nebo svařákem. Nealkoholické nápoje jako například kávu si ale lidé berou spíše cestou do práce, takže potenciál shlukování tady viděl asi málokdo, "uvedli organizátoři. Zákaz stravování v závodních jídelnách nevydržel sice ani jeden den, ale tím spíše je podle pořadatelů ukázkou absurdnosti některých vládních postupů.

Anketa je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku. Jejím smyslem je snaha o zlepšení podnikatelského prostředí v ČR. Absurdita roku má za cíl upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti a nařízení, které úřady ukládají podnikatelům. Loni Absurditou roku zvolili podnikatelé tři sazby DPH na pivo.

Za dobu existence přispěla anketa k odstranění řady zbytečných zákonů a vyhlášek. Ze zrušených absurdit je to třeba povinnost vést evidenci o kontrolách na zdravotní nezávadnost, i když tuto evidenci mají povinnost vést kontrolní úřady, nebo vládní nařízení určující firmám, kdy mají vymalovat, či vyhlášku ukládající fyzioterapeutům mít ve své ordinaci velké zrcadlo.