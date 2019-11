Absolutním vítězem Národní ceny kvality je řetězec Albert

Praha - Absolutním vítězem soutěže Národní cena kvality ČR se stal obchodní řetězec Albert ČR, vítězem ve veřejném sektoru je pak Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Cenu získávají organizace na základě toho, jakou mají produktivitu práce, jak se jim daří vytvářet inovativní prostředí a jak kvalitně plní potřeby zákazníků, klientů a zaměstnanců. Slavnostní vyhlášení výsledků dnes pořadatelé soutěže vyhlásili ve Španělském sále Pražského hradu.

Zároveň byli vyhlášeni také vítězové Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. V podnikatelském sektoru zvítězila společnost Miele technika, ve veřejném sektoru pak zvítězil Úřad Městské části Praha 13. "Přestože se pozornost soustřeďuje spíše na významné projekty velkých společností, existují zde desetitisíce firem, jejichž aktivity na poli společenské odpovědnosti a managementu kvality jsou neméně důležité. Chovají se často odpovědně nikoliv proto, že je to součástí procesního řízení, ale že to intuitivně cítí a tak by to mělo být," řekl při vyhlašování ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Kromě Miele technika, která zvítězila mezi velkými organizacemi, obsadila první příčku v kategorii společenské odpovědnosti mezi malými a středními organizacemi společnost Technické služby Tábor. Ve veřejném sektoru pak mezi malými organizacemi zvítězilo Kulturní zařízení Ostrava-Jih, mezi velkými a středními organizacemi pak Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Národní cenu kvality ČR v programu Excelence získalo z malých organizací ve veřejném sektoru Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, mezi středními organizacemi v podnikatelském sektoru Všeobecná zdravotní pojišťovna. V programu Start Plus zvítězila mezi podnikatelskými velkými organizacemi Krajská zdravotní, cenu mezi středními organizacemi si odnesla společnost Hit office a mezi malými firmami zvítězil Zámeček Petrovice. Ve veřejném sektoru pak byla v programu oceněná Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci.

Albert pod společností Ahold vstoupil na český trh v roce 1990. V současnosti provozuje po celé republice pod značkou Albert více než 300 hypermarketů a supermarketů. Albert zaměstnává zhruba 17.000 lidí a patří k největším soukromým zaměstnavatelům v ČR.