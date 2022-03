Abramovičova jachta zakotvila v Turecku, předtím ji blokovala loď s Ukrajinci

Istanbul - V tureckém přímořském letovisku Bodrum v pondělí zakotvila superjachta spojovaná s ruským miliardářem Romanem Abramovičem, informovala agentura Reuters. Oligarcha se kvůli ruské invazi na Ukrajinu dostal na sankční seznamy Evropské unie a Británie. Podle zpravodajského portálu Ukrajinska pravda plavidlo předtím na moři krátce blokovala malá loď s 11 Ukrajinci na palubě.

Nic nenasvědčovalo tomu, že by Abramovič byl na palubě 140 metrů dlouhé jachty Solaris, když v pondělí odpoledne zakotvila v Bodrumu. Miliardář minulý týden přiletěl do Moskvy z Istanbulu.

Jachta do Turecka dorazila zhruba týden poté, co 13. března opustila černohorský přístav Tivat. Plavidlo, které podle služby Marine Traffic pluje pod bermudskou vlajkou, směřovalo týden na jih. V posledních dnech obeplulo řecký ostrov Kréta, než v pondělí ráno dorazilo do tureckých vod.

Superjachta byla postavena v německé loděnici a poprvé vyplula na moře začátkem loňského roku. Podle magazínu Forbes je jednou z řady jachet, které Abramovič vlastní. Další jachta spojovaná s ruským oligarchou, Eclipse, se v současné době plaví jižně od řeckého ostrova Rhodos a podle služby Marine Traffic je zřejmě také na cestě do Turecka.

Ukrajinská média informovala, že jachta Solaris dnes před zakotvením čelila protestu plavidla, které se jí pokusilo zablokoval přístup do přístavu. Na palubě malé lodi bylo 11 Ukrajinců, včetně několika dětí. Později vyšlo najevo, že se jednalo o členy mládežnického jachtařského týmu z Oděsy, kteří do Turecka přijeli na závody. Po chvíli se ke sportovcům přiblížila turecká pobřežní stráž, která je donutila protest zastavit.

Abramovičův mluvčí na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě neodpověděl.

Evropská unie minulý týden zmrazila majetek majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea. V Británii se Abramovič na sankční seznam dostal již dříve. Ruský miliardář se tak musel vzdát kontroly nad klubem, pro který se hledá nový majitel.