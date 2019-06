Abraham a Kornfeil si dojeli ve Velké ceně Itálie pro dva body

Mugello (Itálie) - Český motocyklista Karel Abraham vybojoval ve Velké ceně Itálie čtrnácté místo v královské třídě MotoGP a získal první body v sezoně. Jakub Kornfeil obsadil ve třídě Moto3 rovněž čtrnáctou pozici. Jeho týmový kolega Filip Salač v Mugellu nenavázal na premiérový bod z předchozí Grand Prix v Le Mans a dojel dvacátý.

Abraham po nevydařeném startu z 16. pozice na roštu se postupně posouval dopředu a nakonec v Itálii získal dva body. Z premiérového vítězství se při 124. startu v seriálu radoval před domácími fanoušky Danilo Petrucci, který se v posledním kole dostal před úřadujícího šampiona a vedoucího muže průběžného pořadí Marca Márqueze ze Španělska.

"To je neskutečné, povedlo se mi to na nejlepším místě na světě. Byl to skvělý závod. Ani nedokážu popsat, jak se cítím, protože si ani neuvědomuju, že jsem vyhrál. Asi mi to dojde až na pódiu," rozplýval se osmadvacetiletý Petrucci.

Kornfeil po startu ze sedmé řady nezachytil tempo hlavní skupiny a jel s velkým odstupem mimo bodované příčky. I zásluhou pádů závodníků před ním se nakonec český jezdec posunul na pozici, jež mu se ztrátou 20 sekund na čelo zajistila dva body. Jeho mladého krajana Salače zbrzdil také trestný průjezd dlouhou zatáčkou a k zopakování 15. místa z Francie měl daleko.

"Máme za sebou další bolavý víkend. Budu se opakovat, ale náš jasný a největší problém je kvalifikace. Není pochyb o tom, že v závodě jsme měli na to, abychom jeli v první skupině," uvedl v tiskové zprávě Kornfeil. "Bohužel jsem ale v prvním kole doplatil na chybu Masakiho a musel ven z trati. To mě stálo v podstatě celý závod. Těch pár bodů je lepší než nic, ale sečteno a podtrženo, je to hodně daleko za tím, na co máme," dodal český jezdec.

Ani v šestém závodu Moto3 v sezoně se žádnému jezdci nepodařilo přidat druhé vítězství. Šestým vítězem je domácí Ital Tony Arbolino, jenž na posledních metrech cílové rovinky porazil o 29 tisícin sekundy do té doby vedoucího krajana Lorenza Dalla Portu. Průběžné vedení udržel dnes sedmý Španěl Aron Canet, Kornfeil je sedmnáctý.

Výsledky Velké ceny Itálie silničních motocyklů

Moto3: 1. Arbolino 39:29,874, 2. Dalla Porta (oba It./Honda) -0,029, 3. Masiá (Šp./KTM) -0,078, 4. Antonelli (It./Honda) -0,156, 5. Foggia (It./KTM) -0,267, 6. McPhee (Brit./Honda) -0,403, ...14. Kornfeil -22,830, 20. Salač (oba ČR/KTM) -29,782.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 19 závodů): 1. Canet (Šp./KTM) 83, 2. Dalla Porta 80, 3. Antonelli 70, 4. Masiá 65, 5. Vietti (It./KTM) 52, 6. Arbolino 51, ...17. Kornfeil 24, 25. Salač 1.

Moto2: 1. Á. Márquez (Šp./Kalex) 39:31,262, 2. Marini (It./Kalex) -1,928, 3. Lüthi (Švýc./Kalex) -2,242, 4. Baldassarri (It./Kalex) -3,653, 5. Fernández (Šp./Kalex) -3,973, 6. Bastianini (It./Kalex) -3,985.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 19 závodů): 1. Baldassarri 88, 2. Á. Márquez 86, 3. Lüthi 84, 4. Navarro (Šp./Speed Up) 73, 5. Schrötter (Něm./Kalex) 64, 6. Marini 58.

MotoGP: 1. Petrucci (It./Ducati) 41:33,794, 2. M. Márquez (Šp./Honda) -0,043, 3. Dovizioso (It./Ducati) -0,338, 4. Rins (Šp./Suzuki) -0,535, 5. Nakagami (Jap./Honda) -6,535, 6. M. Viňales (Šp./Yamaha) -7,481, ...14. Abraham (ČR/Ducati) -27,298.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 19 závodů): 1. M. Márquez 115, 2. Dovizioso 103, 3. Rins 88, 4. Petrucci 82, 5. Rossi (It./Yamaha) 72, 6. Miller (Austr./Ducati) 42, ...22. Abraham 2.