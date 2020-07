ABF po zrušeném strojírenském veletrhu rozšiřuje jiné akce

Praha - Společnost ABF, která pořádá veletrhy v Praze na výstavišti PVA EXPO v Letňanech, chce částečně pokrýt mezeru po zrušeném Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Rozšíří proto zaměření podzimních akcí e-Salon a CzechBus. Veletržní sezonu zahájí 28. srpna, v souvislosti se zamezením šíření koronaviru je připravena splnit pravidla pro pořádání veletrhů. Na podzim by s ohledem na epidemiologickou situaci mohla být volnější než nyní, nebo bez omezení. Na tiskové konferenci to řekli zástupci společnosti.

Veletrh e-Salon zaměřený na automobily na alternativní pohon dá letos prostor digitalizaci a její podpoře ve vývoji a výrobě. Hostit bude také konferenci Energo Summit mezi jejíž témata patří například propojení umělé inteligence a průmyslu z pohledu řízení energie. Loni byla součástí veletrhu sekce letadel na elektrický pohon. Ředitelka veletrhu Jana Nosálová Kálalová doufá, že se ji pro návštěvníky podaří připravit i letos, vedou se k tomu nyní jednání. E-salon se uskuteční od 12. do 15 listopadu.

Firmy, které plánovaly vystavovat na strojírenském veletrhu v Brně dostanou prostor také v rámci veletrhu CzechBus, jehož desátý ročník se bude konat 24. až 26. listopadu. Současně se uskuteční veletrh For Industry, který se měl podle předsedy představenstva ABF Pavla Sehnala konat na jaře. Letos na něm ABF podle Sehnala chce významně rozšířit obor robotizace, automatizace, mechanizace a dalších odvětví s vysokým podílem elektroniky.

"Vycházíme vstříc zvýšené poptávce vystavovatelů po prezentaci. Některé veletrhy se ruší, ale firmy jsou připravené na účast," řekl obchodní a marketingový ředitel ABF Martin František Přívětivý. Veletrhy jsou podle něj pro firmy po dlouhá léta zažitou formou prezentace, některé jsou na nich i existenčně závislé. Podle Sehnala je veletržnictví nástrojem pro restart firem po krizi a získání nových zákazníků.

Rozšíření strojírenské sekce má podle Sehnala i další důvod, a to upadající zájem o studium technických oborů na vysokých školách. Příčinou podle něj je i to, že průmysl zmizel z hlavního města.

Konání veletrhů je po nucené pauze povoleno od 22. června. Účastnit se jich může maximálně 5000 lidí ve stejný čas, návštěvníci musejí být rozděleni do sektorů s vlastním zázemím. V jedné části přitom nesmí být víc než tisíc lidí. ABF je podle Přívětivého v kontaktu s pracovní skupinou ministerstva zdravotnictví, která má na starosti uvolňování a hygienická opaření s ní konzultuje. Na současné podmínky je připravena. Podle Přívětivého by uvolňování mělo pokračovat, mohl by se zvýšit počet sektorů, případně počet návštěvníků v jednotlivých zónách.

Velké akce jako výstavy a veletrhy byly přerušeny od 10. března, kdy začal platit zákaz konání událostí s účastí nad 100 lidí. Veletržní průmysl v ČR včetně realizačních firem zaznamenal podle předsedy představenstva Společenstva organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR a generálního ředitele ABF Tomáše Kotrče výpadek pět miliard korun.