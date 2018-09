Washington - Bývalý šéf volebního štábu Donalda Trumpa Paul Manafort předběžně přistoupil na dohodu s vyšetřovatelem FBI Robertem Muellerem, která by odvrátila jeho připravovaný soudní proces. Oznámila to ve čtvrtek televize ABC. Dohoda by podle ní měla být před washingtonským soudem oznámena dnes.

Americká porota v srpnu uznala Manaforta částečně vinným z defraudací a daňových podvodů. Verdikt byl prvním vítězstvím pro Muellera, který vyšetřuje údajné ruské ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016. O výši trestu soud dosud nerozhodl. Tento měsíc má Manafort před soudem čelit dalšímu obvinění, tentokrát z nezákonného lobbingu.

Manafort dosud veškerou vinu popíral a prezident Trump se ho opakovaně zastal. Podle informací ABC ale zřejmě souzený lobbista změnil názor. Ze zprávy americké televize nevyplývá, zda chce Manafort s prokuraturou spolupracovat, nebo zda se jen rozhodl přiznat vinu. Soud, který se měl konat tento měsíc, se nicméně možná neuskuteční.

V roce 2016 Manafort působil v Trumpově volebním štábu a dva měsíce ho dokonce i vedl. Z týmu Manaforta vyhodili v srpnu 2016 po zprávách tisku, že vydělal miliony dolarů jako poradce Janukovyče. V minulosti lobbista pracoval také pro bývalé prezidenty Geralda Forda, Ronalda Reagana a George Bushe.