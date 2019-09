ABC: Hollywoodská hvězda Mooreová byla v 15 letech znásilněna

New York - Americká herečka Demi Mooreová byla v patnácti letech znásilněna a pachatel za to vyplatil její matce 500 dolarů (asi 14.500 Kč v tehdejším kurzu). S odkazem na připravované memoáry Mooreové to v pondělí uvedla televize ABC. Matka ji prý brala do barů, "aby si jí muži všimli".

"Bylo to znásilnění a byla to devastující zrada," prohlásila v televizi novinářka Diane Sawyerová, která s dnes šestapadesátiletou Mooreovou hovořila. Mooreové bylo patnáct, když prý jednou přišla domů a uviděla staršího muže, kterého znala. Po znásilnění se jí zeptal, jaké to je, když z ní vlastní matka dělá děvku.

Mooreová se ale nedomnívá, že by ji matka prodávala. "V hloubi duše si to nemyslím. Byla to prostě transakce. Umožnila mu to ale a poškodila mě," řekla herečka o své matce, která bojovala s alkoholem a několikrát se také pokusila o sebevraždu.

Kniha pamětí nazvaná Inside Out je intimní výpovědí o dětství slavné herečky, o vztazích a o pomoci ostatním, uvedla ABC. Mooreová ji věnovala nejen svým třem dcerám, ale i problematické matce.

Mooreová je známá například z filmů Duch, Pár správných chlapů či Neslušný návrh. Poprvé se provdala v sedmnácti letech, později měla za manžele herce Bruce Willise a Ashtona Kutchera. Všechna manželství skončila rozvodem.