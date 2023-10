Abbás řekl Blinkenovi, že odmítá nucené vysidlování Palestinců

Ammán - Šéf palestinské autonomie Mahmúd Abbás dnes při setkání s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem v Jordánsku řekl, že odmítá nucené vysídlování Palestinců v Pásmu Gazy. Informovala o tom agentura Reuters. Blinken se v Jordánsku setkal také s jordánským králem Abdalláhem II. Návštěva je druhou zastávkou Blinkenova dosud nejrozsáhlejšího blízkovýchodního turné, které se koná v době, kdy Izrael zřejmě připravuje rozsáhlou pozemní ofenzivu v Pásmu Gazy a kdy vyzval obyvatele severního města Gazy, aby se evakuovali na jih.

Požadavek Izraele na evakuaci, který by podle OSN nebylo možné splnit "bez ničivých humanitárních následků", přichází den poté, co Blinken v Izraeli o konfliktu jednal s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Americký prezident Joe Biden vyslal svého nejvýše postaveného diplomata do regionu, který zachvátila nejzávažnější eskalace násilí za poslední roky: bojovníci palestinského hnutí Hamás minulou sobotu podnikli rozsáhlý vzdušný a pozemní útok na Izrael, při kterém zabili přes 1300 lidí. Odvetné vzdušné útoky Izraele na Pásmo Gazy si podle místních úřadů vyžádaly nejméně 1500 životů.

Abbás řekl Blinkenovi, že "odmítá nucené vysídlování" Palestinců v Gaze. Uvedl, že taková událost by představovala "druhou Nakbu", čímž narážel na masové vysídlení Palestinců během války v roce 1948, která provázela vznik Izraele. Dodal, že do blokovaného území musí být okamžitě povoleny koridory, aby se zabránilo humanitární katastrofě, uvedla agentura Reuters.

I jordánský král varoval Izrael před jakýmkoli pokusem o násilné vysídlení Palestinců. Uvedl, že by nemělo dojít k "přelévání" krize do sousedních zemí.

Blinken rozšířil svou cestu z Izraele a Jordánska na všechny arabské země Perského zálivu a Egypt, což z ní činí jeho největší návštěvu regionu od nástupu do funkce v lednu 2021. Jen dnes je Blinken očekáván v dalších třech zemích: Kataru, Bahrajnu a Saúdské Arábii, kde stráví noc.

"Při každém z těchto jednání budeme nadále naléhat na země, aby pomohly zabránit rozšíření konfliktu a využily svého vlivu na Hamás k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění rukojmích," řekl Blinken na tiskové konferenci v Tel Avivu.

Podle Washingtonu bylo při útocích Hamásu zabito nejméně 25 Američanů a další jsou pravděpodobně mezi desítkami rukojmích, kteří byli odvezeni do Gazy. Zástupce zvláštního vyslance USA pro záležitosti rukojmích Steve Gillen odcestoval spolu s Blinkenem do Izraele a zůstane na místě, aby podpořil úsilí o osvobození zadržovaných, uvedl americký ministr zahraničí.

Pásmo Gazy se ve čtvrtek přiblížilo k humanitární katastrofě, počet mrtvých vzrostl na více než 1500 a životně důležité zásoby se vyčerpaly poté, co Izrael uvalil na oblast "totální blokádu" týkající se dodávek vody, elektřiny, potravin či paliva. Izrael prohlásil, že blokádu nepřeruší, dokud nebudou propuštěni všichni rukojmí.