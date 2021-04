AAA investuje do on-line prodeje v západní Evropě 2,6 miliardy

Praha - Skupina Aures Holdings, která provozuje síť AAA Auto, investuje do projektu internetového prodeje aut v západní Evropě Driverama během příštích 12 měsíců 100 milionů eur, tedy asi 2,6 miliardy Kč. Do roku 2025 by měla firma v Německu a dalších 11 zemích investovat dalších až 400 milionů eur, tedy přes deset miliard Kč. Uvedli to dnes zástupci společnosti na tiskové konferenci.

Driverama zahájí svou činnost prostřednictvím výkupních aktivit a na začátku příštího roku zahájí prodej s nabídkou 5000 vozů v Německu. Do technologické přípravy projektu již firma investovala 75 milionů eur. Šlo zejména o vývoj vlastního software, zajišťuje kompletní technologickou infrastrukturu a v reálném čase nám umožňuje kompletní přehled o nabídkách na trhu ojetých vozů v celé Evropě.

Zahájení projektu Driverama velmi uspíšily naše pozitivní zkušenosti s prodejem vozů on-line v době pandemie koronaviru. Cílem je do roku 2025 vybudovat Driveramu jako největšího evropského on-line prodejce ojetých vozů," uvedl předseda představenstva Driveramy Stanislav Gálik, který dosud působil jako šéf inovací Auresu.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Síť autobazarů AAA Auto chce zároveň obnovit expanzi zejména na polském trhu. "Již koncem tohoto měsíce otevřeme novou pobočku s plným servisem v Lublinu v areálu Makro, která na ploše 7500 m2 postupně nabídne až 300 vozů. Dále bude v květnu následovat zahájení provozu výkupní pobočky v Radomi v rámci nákupního centra M1. V létě začneme pracovat na rozšíření kapacity pobočky Zabrze z 250 na 450 vozů, které bude zahrnovat i výstavbu nového objektu letos na podzim," uvedla generální ředitelka Auresu Karolína Topolová.

Na podzim AAA chystá výstavbu nové obchodní budovy v areálu pobočky Wroclaw. V Katowicích během letošního roku v několika etapách rozšíří prodejní plochu a prostory pro zákazníky a rozšíří i centrální pobočku pro Varšavu v Piasecznu, kde v březnu dokončila koupi sousední nemovitosti bývalého dealerství Fiat.

AAA Auto v současnosti působí v Česku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku prostřednictvím 45 poboček.