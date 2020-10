AAA Auto letos čeká pokles prodeje o 15% na 73.000 vozů

Praha - Síť autobazarů AAA Auto letos očekává prodej 73.000 vozů, což je o 15 procent méně než loni. Hlavním důvodem jsou dopady epidemie koronaviru, kvůli které byly provozovny v Česku a na Slovensku pět týdnů zavřené. Dosud skupina prodala 56.000 vozů. Ekonomická výkonnost skupiny bude proti loňsku zhruba na 70 procentech. Na dnešní tiskové konferenci to uvedla generální ředitelka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová.

Podle Topolové půjde i přes pokles letos o pátý nejlepší výsledek skupiny. "Naše autocentra byla na přelomu března a dubna v České republice a na Slovensku zcela uzavřena, v Polsku a Maďarsku byl omezen volný pohyb osob. Tato patření měla tvrdé dopady na objem našich prodejů. Přesto se nám následně podařilo opět obchodování poměrně rychle obnovit. V srpnu jsme již byli zhruba na 90 procentech výkonu a v září jsme se přiblížili sto procentům. To je velký rozdíl proti trhu nových vozů, který poklesl o více než čtvrtinu," dodala Topolová.

Zhruba s půlročním zpožděním způsobeným epidemií bude společnost pokračovat v plánované expanzi. Jde zejména o polský trh, který se měl stát již letos druhým největším odbytištěm značky po ČR s plánem 20.000 prodaných vozů. "Věříme, že letošní plánované prodeje splníme v příštím roce. K dosažení cíle na příští rok chceme v Polsku ještě do konce tohoto roku otevřít čtyři výkupní pobočky v městech nad 150.000 obyvatel a v závislosti na vývoji pandemie také jednu prodejní pobočku. V příštím roce bychom potom v Polsku rádi otevřeli tři až pět prodejních poboček v hlavních městech vojvodství," doplnila Topolová.

Skupina v České republice a na Slovensku prostřednictvím rekonstrukcí nebo stěhování zvyšuje kapacitu autocenter. Nově se například přestěhovala v Liberci do prostor, které pojmou dvojnásobných 400 aut. Ve své rozvojové strategii skupina vsadila na digitalizaci, do níž během dvou let bude investovat pět milionů eur. Lidé si například již mohou objednat vůz na internetu a nechat si jej doručit domů.

Za tři čtvrtletí autobazary AAA prodaly 31.700 aut v České republice, 10.300 v Polsku, 10.700 na Slovensku a 2550 v Maďarsku. Síť má ve střední Evropě stabilně v nabídce přibližně 12.000 vozů, z toho v Česku 8000.

Podle provozního ředitele Petra Vaněčka roste na trhu zájem o větší vozy, zejména SUV, ve kterých lidé tráví dovolenou. Dalším trendem je, že mezi kupci jsou stále častěji starší lidé, kteří se kvůli pandemii rozhodli místo MHD znovu používat automobil.

V současnosti se na prodejích začíná projevovat druhá vlna pandemie. Firma dezinfikuje ozonem vozů i pobočky, pro zákazníky jsou k dispozici dezinfekční gely i jednorázové rukavice. V kancelářích zákazníky od personálu oddělují přepážky.

Skupinu AAA Auto vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners. AAA provozuje 44 výkupních a prodejních poboček v ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. V současnosti zaměstnává 2400 lidí.