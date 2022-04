AAA Auto: Ceny zánovních ojetých aut v Česku za rok stouply o čtvrtinu

Praha - Ceny ojetých aut do čtyř let stáří stouply na českém trhu za poslední rok do konce letošního března v meziročním srovnání o 26 procent na 655.000 korun. Důvodem jsou výpadky výroby a dlouhé čekací doby u nových aut v souvislosti s covidem a válkou na Ukrajině. Vyplývá to z aktuálních údajů skupiny Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto.

"Obecně sice nabídka ojetých vozů na tuzemském trhu meziročně i meziměsíčně mírně rostla, ale to se týká zejména starších vozů, kterých se ze západních zemí v současné době dováží nejvíce od roku 2008. U zánovních aut, kterými zákazníci dosud nahrazovali výpadky v dodávkách těch nových, se s určitým odstupem začíná projevovat nedostatek stejně jako na primárním trhu. To je jeden z důvodů, proč medián ceny u mladých ojetin jen za poslední rok vzrostl více než o čtvrtinu,“ sdělil dnes ČTK výkonný ředitel AAA Auto Luboš Vorlík.

Například v Polsku ve stejném období zánovní ojetiny zdražily o třetinu na v přepočtu 586.000 korun, naopak na Slovensku činilo meziroční zvýšení cen 19 procent na 622.700 korun. Z nabídky zánovních ojetin na trzích ve střední Evropě letos v prvním čtvrtletí ubylo 9500 vozů.

Nejčastěji nabízenou značkou zánovních aut na českém trhu byla v letošním prvním kvartálu Škoda se 7094 vozy různých modelů, stejně tak na Slovensku (1166 aut). V Polsku u zánovních aut vedla Toyota s 2363 vozy. V Česku následoval Volkswagen s 1544 auty, třetí místo obsadil Mercedes-Benz s 1179 nabízenými ojetinami.