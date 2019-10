9. kolo ELH: Sparta zakončí venkovní sérii v Ostravě

Ilustrační foto - Utkání předkola play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 12. března 2019 v Ostravě. První gól Vítkovic. Zleva Jérémie Ouellet-Blain a brankář Matěj Machovský ze Sparty a autor gólu David Květoň z Vítkovic.

Ilustrační foto - Utkání předkola play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 12. března 2019 v Ostravě. První gól Vítkovic. Zleva Jérémie Ouellet-Blain a brankář Matěj Machovský ze Sparty a autor gólu David Květoň z Vítkovic. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Hokejisté Sparty zakončí v pátečním 9. kole extraligy na ledě Vítkovic sérii šesti utkání v arénách soupeřů. V Ostravě budou usilovat o čtvrtou výhru v řadě. Lídr soutěže Liberec se představí v Pardubicích, kde dostal po nedávném odvolání Ladislava Lubiny i nadále důvěru jako hlavní kouč Radek Bělohlav. Sami Bílí Tygři se ale musejí obejít bez zdravotně indisponovaného trenéra Patrika Augusty. Předposlední tým soutěže Zlín čeká duel s druhým Třincem, který ztrácí na Liberec jen bod.

Vítkovice po prohrách v Plzni a s Třincem musejí vítat Spartu s otevřenou náručí, alespoň proto, že ji doma dokázaly zdolat osmkrát po sobě. "Sparta má značně obměněný kádr, také částečně upravený herní styl. Síla mužstva je velká, stačí se podívat na soupisku, ale také při pohledu na dosavadní výsledky je to znát. Sparta hraje šest zápasů v řadě venku, ale i v této sérii dokáže být úspěšná, takže o důvod více si na tohoto soupeře, se kterým máme i z letoška řadu zkušeností, dát pozor," konstatoval vítkovický kouč Jakub Petr, který postrádá Zdráhala.

Sparta dokázala poprvé v novém ročníku uspět vícekrát po sobě i proto, že výrazně přidala v defenzivě. Během vítězné série inkasovala dohromady jen čtyřikrát. "Naše hra se lepší. Už nám neutíkají body jako v prvních kolech. Dokázali jsme zopakovat ty výkony a psychicky jsme zápasy ustáli. Když se dostaneme do vedení, tak už tolik nepanikaříme a snažíme se hru kontrolovat. Naposledy tam bylo ale pořád mnoho minusů, třeba dost zbytečných faulů," zdůraznil útočník Robert Říčka.

Pardubice povede do utkání s Libercem z pozice hlavního kouče Bělohlav. Nikoliv už však jako dočasně zaskakující ve funkci po Lubinově odvolání, jak tomu bylo v nedělním vítězném duelu doma s Kladnem, ale jako jeho napevno potvrzený nástupce.

"Klukům výhra chutnala, jsou v euforii a já věřím, že si to budou chtít zopakovat. Musíme se teď zlepšit, v tabulce můžeme jenom stoupat," vyhlížel Bělohlav další zápasy. Východočeši však přišli o kapitána Rolinka, který požádal o rozvázání smlouvy.

Liberec vede tabulku i přesto, že v kolonce inkasovaných gólů má po osmi zápasech hrozivé číslo 30. Jen Kladno a Zlín jsou na tom hůř, když inkasovaly ještě o gól víc. Poslední dvě vystoupení Bílých Tygrů ale naznačila výrazné zlepšení. Olomouc porazili s čistým štítem a v Augsburgu v Lize mistrů dostali jen dva góly.

"Bylo naším cíl zlepšit se v defenzivě a řekl bych, že se nám to daří víc a víc. Je to věc, kterou nemůžeme zanedbat. Když budeme mít dobrou obranu, tak budeme hrát víc s pukem. Pořád je to náš cíl ke zlepšení," uvedl pro klubový web útočník Adam Musil.

Devětačtyřicetiletý Augusta byl hospitalizován kvůli náhlé zdravotní indispozici. Ačkoli nejde o nic vážného, k týmu by se měl vrátit až v příštím týdnu. Mužstvo povede asistent Jiří Kudrna.

Zlín se v předchozích kolech musel cítit jako na houpačce. V Brně smetl Kometu 7:0, jenže pak doma vyhořel se Spartou 1:6. "Oba dva zápasy byly extrémní v tom, jak se nám střelecky dařilo respektive nedařilo," podotkl kouč Antonín Stavjaňa. I přes debakl byli Berani s Pražany střelecky aktivnější. "Pořád nás trápí koncovka," přiznal Stavjaňa.

Obhájce titulu Třinec považuje za vážného kandidáta na zlato. "Hraje agresivní, rychlý a moderní hokej, má ve svém středu řadu individualit," vypočítal Stavjaňa. V pátek postaví do branky Čiliaka, chybět budou dlouhodobí marodi Fořt, Kašík a Okál, po otřesu mozku má naordinovaný klid obránce Buchta.

Oceláři budou chtít ve Zlíně potvrdit výkonnostní i výsledkový vzestup. Vyhráli pět z posledních šesti zápasů a i díky předehrávkám poskočili na druhé místo. Ve středu navíc Třinec zdolal v Lize mistrů Lausanne 2:1.

Kladnu v neděli v Pardubicích skončila po výsledku 2:3 třízápasová vítězná série. A Rytíři si za to mohli sami zbytečnými chybami. "Musíme si uvědomit, že na tom ledě nehraješ za sebe, ale za tým. Uděláš chybu a potopíš své parťáky. Je třeba trochu víc zodpovědnosti. Chyby se stanou, ale nemůžeme opakovat pořád stejné věci dokola," zdůraznil Jágr.

Plzeň hrála ve středu duel Ligy mistrů v Zugu a prohrála 2:5. "Musíme zůstat u bojovnosti, kterou jsme nastavili v Olomouci. Musíme udržet dohrávání soubojů a hrát jeden za druhého. Daří se nám to teď uhrát bojovností. Pracujeme na nedostatcích hry vzadu každý trénink a snažíme se chyby odstranit. Nesmíme protihráče pustit k brankáři. Pana Jágra všichni známe. Bude to další speciální utkání," řekl obránce Michal Houdek.

Sérii tří zápasů bez bodového zisku mají za sebou hokejisté Hradce Králové. Ke zlepšení proti Mladé Boleslavi mají pomoci čerstvé posily, jimiž jsou obránce Conor Allen a útočník Kevin Klíma. "Mladá Boleslav měla vždy dobrý tým, v této sezoně se jim navíc daří. Ale my potřebujeme po těch třech prohrách zabrat. Musíme se semknout, hrát jeden za druhého a useknout to," řekl obránce Tomáš Linhart.

Mladá Boleslav se drží na špici a dosud jen jednou nebodovala. "Pořád ale hrajeme špatně přesilovky, moc profesorsky. Chybí tomu střela a tlak do brány. Snažíme se na tom pracovat, ale pak přijde zápas a z nějakého důvodu to nejde. Potřebujeme to zlepšit," řekl útočník Jakub Klepiš.

Statistické údaje před pátečním 9. kolem extraligy: HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Sparta Praha (6.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 9 zápasů/12 bodů (4 branky + 8 asistencí) - Michal Řepík 8/8 (4+4). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 2,81 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,62 procenta, Daniel Dolejš 2,91 a 89,33 - Matěj Machovský 3,28 a 90,96, Jakub Sedláček 2,74 a 89,16. Zajímavosti: - Vítkovice doma prohrály třikrát za sebou a získaly jediný bod. Před vlastním publikem vyhrály jediný z pěti duelů v této sezoně. - Ostravané dvakrát za sebou nebodovali a prohráli tři z posledních čtyř zápasů. - Sparta zakončí v Ostravě sérii šesti zápasů venku. Doma hrála naposledy 19. září proti Třinci (4:2) a vrátí se tam 15. října proti Litvínovu. Mimo svůj led má od té doby za sebou duely v Brně (0:2), Hradci Králové (2:4), Karlových Varech (5:2), Mladé Boleslavi (2:1 v prodloužení) a v úterý ve Zlíně (6:1). Vyhrála tak třikrát za sebou. - Vítkovice vyřadily Spartu v březnu v předkole play off po vítězství 3:1 na zápasy. Doma vyhrály nad Pražany osmkrát za sebou a Sparta naposledy uspěla v Ostravě 31. ledna 2016, kdy zvítězila 3:2. - Shodně 400. zápas mohou sehrát vítkovický útočník Ondřej Roman i sparťan Miroslav Forman. PSG Berani Zlín (13.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Bedřich Köhler 9/6 (3+3) - Tomáš Marcinko 10/11 (7+4). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,05 a 89,84, Daniel Huf 3,43, 89,58 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,43 a 87,23 - Petr Kváča 2,59 a 91,41, Patrik Bartošák 2,53 a a 91,04. Zajímavosti: - Zlín po dvou výhrách za sebou podlehl v úterý doma Spartě 1:6 a nebodoval v sedmém z devíti utkání v této sezoně. - Berani doma prohráli čtyři z pěti zápasů v této sezoně. - Mistrovský Třinec třikrát za sebou vyhrál a ztratil jediný bod. Zvítězil v pěti z uplynulých šesti utkání. - Doma Oceláři vyhráli všech pět zápasů v tomto ročníku a přišli o jediný bod za nedělní výhru nad Karlovými Vary 4:3 v prodloužení. - Třinec po předchozí sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou vyhrál. - Oceláři se představili ve středu doma v Lize mistrů, zdolali Lausanne 2:1 v prodloužení a v úterý je čeká odveta ve Švýcarsku. - Útočník Štěpán Fryšara ze Zlína může sehrát 100. zápas v extralize, Pavel Sedláček by mohl v neděli v Litvínově nastoupit k 200. duelu v nejvyšší soutěži. - Zlínský obránce Tomáš Žižka dnes slaví 40. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (10.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 8/10 (5+5) - Pavol Skalický 8/8 (4+4). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 3,43 a 84,62, Štěpán Lukeš 6,92 a 50,00 - Jan Růžička 1,31 a 95,70, Gašper Krošelj 2,18 a 92,25. Zajímavosti: - Hradec Králové po předchozí sérii čtyř zápasů bez ztráty třikrát za sebou nebodoval. - Mladá Boleslav po třech utkáních bez ztráty bodu v neděli podlehla doma Spartě 1:2 v prodloužení. Naprázdno vyšla jen jednou z osmi duelů a z toho šestkrát vyhrála. - Bruslařský klub v minulé sezoně bodoval ve všech duelech s Hradcem Králové a z toho třikrát vyhrál. - Mountfield se představil v úterý v Lize mistrů ve Štýrském Hradci a vyhrál 2:1. Rakouský celek přivítá doma ve středu. - Mladoboleslavský útočník Pavel Kousal může sehrát 100. zápas v extralize. Rytíři Kladno (11.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 8/7 (3+4) - Milan Gulaš 8/20 (9+11). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,49 a 92,70, Lukáš Cikánek 4,95 a 86,72, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Dominik Frodl 2,68, 90,45 a třikrát držel čisté konto, Kristian Kolář 0 a 100. Zajímavosti: - Kladno po třech výhrách za sebou prohrálo v neděli v Pardubicích 2:3. Doma Rytíři vyhráli dvakrát za sebou. - Plzeň vyhrála dvakrát za sebou a čtyřikrát z posledních pěti zápasů. - Škoda po úvodních dvou prohrách venku dvakrát za sebou naplno bodovala a v obou případech neinkasovala. Vyhrála v Karlových Varech 3:0 a v Olomouci 4:0. - Plzeň se s Kladnem utkala v srpnu dvakrát v přípravě a oba zápasy vyhrála - doma 5:2 a venku 8:2. - Ve vzájemných duelech v extralize Plzeň dvakrát za sebou zvítězila, naposledy se v nejvyšší soutěži potkaly týmy 6. února 2014, kdy Západočeši vyhráli v Kladně 1:0. - Plzeň se v úterý představila v Lize mistrů v Zugu a prohrála 2:5. V úterý hostí švýcarský celek s bývalým plzeňským centrem Janem Kovářem doma. HC Dynamo Pardubice (14.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 7/4 (2+2) - Michal Birner 8/14 (5+9). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,64 a 90,97, Jakub Štěpánek 2,67 a 87,30, Tomáš Vlk 10,00 a 50,00 - Justin Peters 4,08 a 87,75, Marek Schwarz 2,00, 92,16 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Trenér hokejistů Liberce Patrik Augusta byl hospitalizován kvůli náhlé zdravotní indispozici a Bílé Tygry povede v pátek a v neděli v extralize asistent Jiří Kudrna. K týmu by se měl Augusta vrátit v příštím týdnu. - Pardubice po čtyřech zápasech bez bodu v neděli zdolaly doma Kladno 3:2. K výhře dovedl Dynamo dosavadní asistent odvolaného kouče Ladislava Lubiny Radek Bělohlav, který byl následně ve středu potvrzen v roli hlavního kouče nastálo. - Doma Pardubice bodovaly poprvé v sezoně po předchozích třech duelech bez zisku. - Liberec při posledním vystoupení venku v sobotu v Kladně prohrál 3:5 a byla to jeho jediná porážka z osmi zápasů v této sezoně. - Bílí Tygři po předchozí sérii tří porážek ve vzájemných duelech dvakrát za sebou vyhráli. - Liberec nastoupil v úterý v Lize mistrů v Augsburgu a vyhrál 3:2. Ve středu hostí německý celek doma. - Útočník Lukáš Krenželok z Liberce může sehrát v neděli v Brně proti Kometě 900. zápas v extralize. 1. Liberec 8 5 2 0 1 39:30 19 2. Třinec 10 5 1 1 3 39:28 18 3. Mladá Boleslav 8 4 2 1 1 26:15 17 4. Plzeň 8 5 0 1 2 30:22 16 5. Brno 8 4 1 1 2 17:18 15 6. Sparta Praha 8 3 2 1 2 33:26 14 7. Olomouc 9 3 1 2 3 19:24 13 8. Vítkovice 9 3 1 2 3 23:29 13 9. Karlovy Vary 9 3 1 1 4 28:29 12 10. Hradec Králové 8 4 0 0 4 27:29 12 11. Kladno 8 2 1 1 4 23:31 9 12. Litvínov 8 2 0 1 5 19:27 7 13. Zlín 9 2 0 0 7 25:31 6 14. Pardubice 8 2 0 0 6 15:24 6 Další program: Sobota 12. října - dohrávka 9. kola: 15:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno (O2 TV Sport). Neděle 13. října - 10. kolo: 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera, Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice, 17:30 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec (ČT Sport), HC Verva Litvínov - PSG Berani Zlín.