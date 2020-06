5G sítě přinášejí Jeseníku nové příležitosti a přispívají ke zlepšení života obyvatel

Robotický tým R.U.R. gymnázia, virtuální laboratoře na průmyslovce či senzory u mladých sportovců. Jeseník je jedním z pěti měst, která zvítězila v soutěži ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj a již testuje 5G technologie a jejich aplikace.

„5G jsou běžné v celém světě a jak to tak bývá u řady novinek, všude se najdou ti, kteří je podporují a ti, kteří je kritizují. Věřím, že Jeseník a další vítězná města díky 5G sítím zlepšují a zlepší kvalitu služeb, které poskytují občanům a dosáhnou tak toho, aby se lidem v daném místě co nejlépe žilo,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Město Jeseník chce vybudovat kvalitní a spolehlivou základnu pro datovou komunikaci, která je nezbytným předpokladem pro současné podnikání a vzdělávání ve všech oblastech. „Tak, jako kdysi byl hospodářský růst měst a regionů podmíněn kvalitními cestami a železnicí, je nyní tou zásadní podmínkou dalšího růstu “komunikační dálnice,” říká starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová.

Jeseníku přinese zavedení sítí páté generace kombinaci hned několik příležitostí. Ty by ve výsledku měly vést k tomu, že lidé z regionu budou méně než dosud odcházet, naopak by mohli přijít, protože se zvýší atraktivita dané oblasti. A také prosperita. „Město Jeseník si zaslouží být atraktivní nejen přírodou, ale také možnostmi najít práci v high-tech oborech, které nezatěžují přírodu,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nejen pro Jeseník, ale pro všechna města a obce znamená využití nových komunikačních a informačních technologií možnost pozitivně změnit způsob života i to, jak se lidé učí, pracují, hrají si, nebo jak fungují firmy včetně systému zdravotnictví. „5G samozřejmě přinášejí i možnosti, jak inovovat lékařskou péči. Díky nim lze například rychleji monitorovat a diagnostikovat pacienty na dálku či sdílet zdravotní záznamy. Právě dálkový přístup s ochranou zdraví významně pomáhá, jak se ukázalo i během pandemie koronaviru,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 5G se uplatní také ve školství a v neposlední řadě v průmyslu. Digitalizace a vysokorychlostní internet zvyšuje konkurenceschopnost České republiky, a tedy zlepšuje život všech obyvatel.

V Jeseníku si to uvědomují, proto tamní gymnázium už mimo jiné má Robotický tým R.U.R., s kterým se pravidelně umisťuje na předních příčkách evropských soutěží. 5G tam nově má být k dispozici pro otestování kvality přínosu programování a jeho vlivu na autonomní chování robotů při úlohách, kdy musí spolupracovat a reagovat na nenadálé podněty. V rámci pilotního zavádění 5G se plánuje i využití pro sportovce. 5G sítě by mohly pokrývat technologický tréninkový areál, kde díky sběru dat ze senzorů mohou sportovci v reálném čase vyhodnocovat pohybové dovednosti a informace přenášet na tablet trenéra. Tento projekt by měl vzniknout ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc.

Ve virtuálních laboratořích Střední průmyslové školy Jeseník se zase mají využívat technologie rozšířené reality, a to ve spolupráci několika škol nebo firem se školami. Jesenická firma Fenix Group má robotizovanou linku, kdy chce v rámci projektu 5G ověřit potenciál částečné energetické nezávislosti města. Plánuje přitom využít lokální zdroje energie a své bateriové úložiště.

Pro úplnost: O 5G sítích se objevuje řada spekulací. Zde je třeba zdůraznit, že 5G sítě nijak nevybočují z limitů pro elektromagnetické záření, které se studují a nastavují od začátku 20. století. Tyto limity vycházejí z detailní znalosti interakce elektromagnetického pole a živé tkáně a jsou nezávislé na technologii, která elektromagnetické pole generuje. Podrobnosti jsou uvedeny například na https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/rizika-expozice-cloveka-elektromagnetickemu-poli-vysilacu-siti-5g--252602/.

Co se týká využívání 5G sítí i dalších technologií, roli vždy hraje dostatek informací a osobní přístup každého člověka. S informovaností chtějí MPO, MMR i MZ lidem pomoci, chystají se tak mimo jiné setkání v regionech či průběžné novinky o dění v dané oblasti na webu a sociálních sítích.