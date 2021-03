51. kolo ELH: Sparta ovládla základní část

Praha - Hokejisté Sparty porazili v 51. kole Tipsport extraligy Kometu Brno 5:0 a s předstihem získali Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Před nedělním závěrečným dějstvím mají náskok pěti bodů před druhým Třincem, který prohrál 3:4 na ledě Mladé Boleslavi. Ta si zajistila třetí pozici a přímý postup do čtvrtfinále.

Liberec porazil na svém ledě předposlední Zlín hladce 5:2. Před závěrečným nedělním kolem základní části drží čtvrté místo pro přímý postup do čtvrtfinále. K jistotě potřebují Liberečtí získat ve Vítkovicích dva body, aniž by se museli ohlížet na to, jak si povede Plzeň proti Olomouci.

Pardubice zdolaly doma Karlovy Vary 3:2 v prodloužení a zajistily si 7. místo po základní části. Tým Energie klesl z 9. na 10. pozici. Vítkovice vyhrály na ledě Olomouce jednoznačně 4:0 a i díky zaváhání tabulkových sousedů se posunuly na osmou pozici, která zaručuje výhodu domácího prostředí pro úvodní duely předkola.

Jedenáctý Litvínov porazil České Budějovice 7:3 a vyhrál pošesté za sebou. Triumf Vervy nad posledním celkem tabulky zařídili hattrickem obránce Jan Ščotka a čtyřmi body za dva góly a dvě asistence útočník Viktor Hübl. Dvaačtyřicetiletý kapitán Litvínova se v historické tabulce ligových střelců posunul s 394 trefami na páté místo.

51. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Rousek (Řepík), 13. Říčka (A. Kudrna, Rousek), 21. Němeček, 24. Košťálek (Rousek, Němeček), 31. R. Horák (Řepík, Rousek). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Bez diváků.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Martin Růžička (Freibergs, M. Adámek), 39. Hrňa (M. Adámek), 47. Gernát (M. Doudera, M. Stránský) - 11. O. Najman (P. Kousal), 15. D. Šťastný (Kotala, J. Růžička), 17. O. Najman (Flynn), 31. A. Zbořil (Kotala, Jääskeläinen). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Frodl, Kis. Vyloučení: 3:2 navíc Martin Růžička (Třinec) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Dej (R. Polák, Werbik), 9. M. Kalus (Mallet, Flick), 32. L. Kovář (J. Mikyska), 38. Irgl (J. Mikyska). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Bez diváků.

HC Verva Litvínov - Madeta Motor České Budějovice 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. V. Hübl (D. Zeman), 12. Ščotka (F. Lukeš, Balinskis), 16. V. Hübl (F. Lukeš, Cibulskis), 33. Ščotka (Zygmunt, V. Hübl), 34. Ščotka (V. Hübl, Balinskis), 39. Helt (D. Zeman, Zygmunt), 56. P. Zdráhal (M. Hanzl, Jarůšek) - 7. D. Voženílek (Vydarený, Holec), 42. Jonák (Martin Novák, Kubíček), 49. R. Přikryl. Rozhodčí: Horák, Šindel - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 5:4, navíc Plášil (České Budějovice) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 51. Pilař (Kevin Klíma), 55. J. Veselý (Lev, Smoleňák) - 4. Gulaš (V. Lang, P. Musil), 15. Eberle (Dočekal), 16. Kodýtek (Rob, Budík), 35. Malát (P. Straka, Kvasnička), 39. Gulaš (Kodýtek, Budík). Rozhodčí: Pražák, Obadal - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 5:2 (0:0, 5:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Bulíř (Gríger, Lenc), 25. A. Musil (Birner), 27. Gríger (A. Najman, Bulíř), 34. Birner (Derner), 39. A. Najman (Bulíř, Rosandič) - 36. Okál (Honejsek, Václavek), 52. Václavek (Okál, Řezníček). Rozhodčí: R. Svoboda, Kika - Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. L. Horký (J. Kolář, O. Rohlík), 27. Camara (T. Zohorna, R. Kousal), 62. Nakládal (Blümel) - 11. Šik, 55. Kowalczyk (Bačo). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Kajínek, Rampír. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Bez diváků.

Tabulka:

1. Sparta Praha 51 32 3 6 10 192:113 108 2. Třinec 51 30 4 5 12 183:130 103 3. Mladá Boleslav 51 25 6 7 13 164:124 94 4. Liberec 51 23 8 5 15 148:117 90 5. Plzeň 51 23 6 7 15 161:127 88 6. Hradec Králové 51 25 4 3 19 138:126 86 7. Pardubice 51 20 7 4 20 136:144 78 8. Vítkovice 51 20 4 6 21 129:138 74 9. Brno 51 19 5 6 21 142:147 73 10. Karlovy Vary 51 17 8 6 20 144:170 73 11. Litvínov 51 17 8 5 21 133:143 72 12. Olomouc 51 14 6 5 26 104:147 59 13. Zlín 51 10 3 4 34 105:178 40 14. České Budějovice 51 6 4 7 34 128:203 33

Kanadské bodování:

1. Mueller (Brno) 45 zápasů/64 bodů (29 branek + 35 asistencí), 2. Martin Růžička (Třinec) 51/62 (19+43), 3. Gulaš (Plzeň) 46/54 (19+35), 4. Řepík (Sparta) 51/53 (26+27), 5. D. Šťastný (Mladá Boleslav) 50/52 (26+26), 6. M. Stránský (Třinec) 49/51 (32+19), 7. P. Holík (Brno) 47/50 (11+39), 8. Tomášek 49/47 (19+28), 9. R. Horák (oba Sparta) 50/47 (17+30), 10. Lakatoš (Vítkovice) 47/43 (23+20).

Střelci:

1. M. Stránský (Třinec) 32 branek, 2. Mueller (Brno) 29, 3. D. Šťastný (Mladá Boleslav), Řepík (Sparta) oba 26, 5. Lakatoš (Vítkovice) 23, 6. Camara (Pardubice) 21, 7. Schneider (Brno), Kodýtek (Plzeň) oba 20, 9. Gulaš (Plzeň), Tomášek (Sparta), Smoleňák (Hradec Králové), Martin Růžička (Třinec) všichni 19.