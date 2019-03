Praha - Hokejisté Sparty porazili v 50. kole extraligy v přímém souboji týmů usilujících o 10. místo v tabulce a postup do předkola play off Litvínov 5:3. Karlovy Vary zdolaly v prodloužení Chomutov, dva góly dal Gríger. Mladá Boleslav zdolala Zlín 3:1 a má jistou účast v play off.

Výsledky 50. kola hokejové extraligy

Branky a nahrávky: 15. Klimek (T. Pavelka), 19. M. Forman (Pech), 23. Roberts Bukarts (Klimek, T. Pavelka), 40. Černoch (Sill, Smejkal), 45. Smejkal - 26. J. Mikúš (L. Kašpar), 37. V. Hübl (F. Lukeš, Myšák), 55. J. Petružálek (F. Lukeš, V. Hübl). Rozhodčí: Šír, Hejduk - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 6:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.143.

* * *

Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 44. Blaha (V. Růžička ml., Sklenář) - 29. Gríger (O. Beránek, T. Rachůnek), 61. Gríger (T. Rachůnek, Eminger). Rozhodčí: Mrkva, Kubičík - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 8:4. Bez využití. Diváci: 4431.

* * *

BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Žejdl (Pláněk, D. Šťastný), 37. T. Knotek (Vondrka, Němeček), 41. Vondrka (T. Knotek) - 39. Honejsek (Šlahař, Valenta). Rozhodčí: Jeřábek, Lacina - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 2437.

* * *

16:00 Liberec - Brno, Vítkovice - Hradec Králové,

16:30 Plzeň - Třinec,

17:00 Olomouc - Pardubice.

Tabulka:

1. Liberec 49 29 3 4 13 163:116 97 2. Plzeň 49 25 7 6 11 174:108 95 3. Třinec 49 28 3 3 15 147:111 93 4. Hradec Králové 49 25 6 4 14 142:116 91 5. Brno 49 22 6 5 16 138:125 83 6. Olomouc 49 22 3 7 17 118:128 79 7. Vítkovice 49 23 3 3 20 133:125 78 8. Mladá Boleslav 50 24 2 1 23 122:117 77 9. Zlín 50 21 3 5 21 139:140 74 10. Sparta Praha 50 19 7 2 22 132:131 73 11. Litvínov 50 19 5 1 25 122:141 68 12. Karlovy Vary 50 12 4 6 28 120:151 50 13. Chomutov 50 12 3 5 30 110:167 47 14. Pardubice 49 8 2 5 34 94:178 33