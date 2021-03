5 věcí, které covid-19 změnil v energetice

Celosvětová pandemie koronaviru spoustu oborů obrátila naruby. Změnily se zvyklosti zákazníků i firem. Největší český alternativní dodavatel energií, Bohemia Energy, ukazuje pět největších změn, kterými si prošel trh s dodávkami elektřiny a plynu pro domácnosti.

1. Digitální komunikace na vzestupu

Mezi lidmi narostl zájem o moderní metody komunikace. „Tento trend byl samozřejmě patrný již před vypuknutím pandemie. Ta ho ale výrazně urychlila. Vidíme, že zákazníci více využívají webovou kancelář a také jsme zaznamenali zvýšený počet požadavků na elektronickou formu korespondence místo papírové,“ říká ředitel zákaznické péče Bohemia Energy Robert Šíma. Právě webová kancelář podle něj zaznamenává nejen intenzivnější zájem od těch, kteří ji už využívali, ale i více nových registrací do této aplikace.

Pandemie rovněž urychlila rozvoj digitálních služeb. Bohemia Energy během této doby zavedla vzdálený digitální podpis, kdy zákazník novou smlouvu zařídí kompletně online z pohodlí svého domova, a to na PC, tabletu či mobilním telefonu. Spolu s možností podepsat smlouvu distančně na tabletu u obchodníka je tak elektronickou formou podpisu potvrzena již třetina všech smluv.

Firma zaznamenala i vyšší návštěvnost svého webu, a to o 39 procent. Zajímavostí je, že více informací na webu nyní hledají ženy, jejich podíl stoupl z 48 % na 54 %. To zřejmě odráží skutečnost, že především ony zůstávají s dětmi na home office.

2. Hledání úspor

V průzkumu Bohemia Energy každý pátý respondent uvedl, že se v souvislosti s pandemií obává problémů s účty za energie. Ještě více jich uvažuje o šetření, či konkrétní úspory už začalo realizovat. To se odráží i v tom, jak se změnila struktura zákaznických dotazů. „Mnohem více řešíme požadavky na snižování záloh, odložení plateb, či splátkové kalendáře. Domácnosti se více zajímají o svoji finanční situaci, častěji vyhledávají informace o cenách a poptávají konkrétní nabídky s propočty,“ potvrzuje Robert Šíma.

3. Dynamické ceny

Jednou z nejzajímavějších změn, které přinesl covid-19 na energetický trh, je významný nárůst poptávky po tzv. „produktech s dynamickými cenami“. Tedy tarify, u nichž se ceny odvíjí podle vývoje na velkoobchodním trhu. „O tarify tohoto druhu jsme zaznamenali vyšší zájem my i konkurence, která v průběhu minulého roku právě tyto produkty zařadila do své nabídky,“ uvádí obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub. „Určitě tomu napomohla i situace na trhu, kdy se poptávka po elektřině propadla a okamžitě se to projevilo v cenách na krátkodobém denním trhu. Zájem o fixaci na dvou až tříleté období byl naopak loni ze strany zákazníků minimální,“ upřesňuje dále.

4. Soláry do každé rodiny

Se snahou ušetřit v době krize souvisí i vyšší zájem o možnost vlastní výroby elektřiny s využitím fotovoltaických systémů. Jak v lednu letošního roku sdělila Solární asociace, bylo v loňském roku v programu Nová zelená úsporám schváleno 4846 žádostí o podporu pro instalace solárních elektráren s celkovým výkonem 22, 6 MW. Jedná se o téměř dvojnásobný nárůst proti roku 2019.

„Lidé často neuvažují pouze o vlastních fotovoltaických systémech, ale o celkovém řešení pro pokrytí energetických potřeb domácnosti. Tedy například včetně vytápění, kdy je fotovoltaika spojena s tepelným čerpadlem,“ vysvětluje Libor Holub a dodává: „Pozitivně se na zájmu projevuje jednak to, že majitelé rodinných domů, kteří mají volné prostředky, mohou díky času strávenému na home office řešit i jinak odkládané věci. Zároveň se zvyšuje chuť domácností být alespoň částečně nezávislý na dodávkách energií z veřejné distribuční sítě.“

5. Informovanější zákazníci

Experti z Bohemia Energy se shodují ještě na jedné věci, která má kořeny již v době „předpandemické“. Neustále se podle nich zlepšují znalosti a informovanost zákazníků a z toho plyne i jejich lepší schopnost posoudit výhodnost nebo nevýhodnost nabídek. „Očekáváme, že tento velice pozitivní trend bude pokračovat a my jej naším přístupem k produktové nabídce již dnes podporujeme a budeme podporovat i nadále. I když bude vždy na prvním místě cena, se standardizací produktové nabídky na trhu bude mít čím dál větší váhu poměr kvality a ceny. Ne nadarmo patří dodávky elektřiny a plynu do sektoru služeb,“ uzavírá Libor Holub.