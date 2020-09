5. ligové kolo: Sparta dál vede bez ztráty bodu, vyhrála i Plzeň

Praha - Fotbalisté Sparty vyhráli v 5. kole první ligy v Příbrami 3:1. Pražané jako jediní v soutěži zůstávají bez ztráty bodu a nadále vedou tabulku o dva body před obhájcem titulu Slavií. Třetí je o další bod zpět Plzeň, která porazila Brno 4:1. Jablonec stejným poměrem zdolal Opavu a nováček z Pardubic zvítězil nad Libercem 3:0.

Příbram v minulém kole nehrála na Slovácku kvůli 13 pozitivním testům na koronavirus v týmu. Středočeský celek dal nakonec proti Spartě dohromady velmi solidní sestavu a v úvodu byl lepší. Skóre ale U Litavky otevřel sparťan Lukáš Juliš, který dal pátý gól v ligové sezoně a vévodí tabulce střelců.

Za chvíli srovnal domácí Stanislav Vávra, ale ještě do pauzy poslal hosty znovu do vedení Ladislav Krejčí starší. Jeho jmenovec Ladislav Krejčí mladší pak v druhé půli přidal pojistku. Příbram doma neporazila Spartu už přes 15 let a nadále čeká na první výhru v ligové sezoně. S jedním bodem je předposlední.

O skóre poslední je nováček z Brna. Zbrojovka v Plzni prohrávala už od druhé minuty a gólu Aleše Čermáka, před pauzou zvýšil Jan Kopic. Po změně stran se za Viktorii prosadili ještě Jean-David Beauguel z penalty a střídající Tomáš Hořava, před jeho brankou snížil brněnský náhradník Jan Hladík.

Jablonec vyhrál i třetí domácí zápas sezony. Severočeši vedli nad Opavou od třetí minuty po vlastní brance Josse Didiby a v 38. minutě zvýšil Tomáš Hübschman. Ještě do pauzy snížil Bartosz Pikul, ale v 73. minutě definitivně rozhodl Ivan Schranz a v nastavení se ještě prosadil Jakub Považanec. Opava stále čeká na první vítězství v ročníku a patří jí 15. místo.

Pardubice bodovaly i ve třetím utkání v azylu v pražském Ďolíčku, kde kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí zápasy. Proti Liberci využily toho, že Slovan mezi 3. a 4. předkolem Evropské ligy obměnil sestavu a šetřil opory. Vítězství Východočechů zařídili brankami Martin Toml, Lukáš Pfeifer a z penalty Michal Hlavatý.

V sobotu mistrovská Slavia porazila Slovácko 3:0, Zlín prohrál s Olomoucí 0:1, Teplice zdolaly Ostravu 2:1 a Karviná remizovala s Mladou Boleslaví bez branek. Zápas Českých Budějovic s Bohemians 1905 byl kvůli koronaviru v domácím týmu odložen.

Statistika nedělních zápasů 5. ligového kola:

--------

Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 4:1 (2:0)

Branky: 2. Aleš Čermák, 44. Kopic, 55. Beauguel z pen., 71. Hořava - 68. Hladík. ŽK: Přichystal (Brno). Rozhodčí: Ginzel - Melichar, Poživil - Proske (video). Diváci: 1911 (limit 2000 diváků na stadionu).

FK Jablonec - SFC Opava 4:1 (2:1)

Branky: 3. vlastní Didiba, 38. Hübschman, 73. Schranz, 90.+3 Považanec - 42. Pikul. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Hock - Petřík (video). ŽK: Štěpánek - Řezníček, Večerka, Fendrich. Diváci: 1810 (limit 2000 diváků na stadionu).

FK Pardubice - Slovan Liberec 3:0 (2:0)

Branky: 31. Toml, 44. Pfeifer, 61. Hlavatý z pen. Rozhodčí: Orel - Myška, Leška. ŽK: Cadu (Pardubice). Diváci: 857 (limit 2000 diváků na stadionu).

1. FK Příbram - Sparta Praha 1:3 (1:2)

Branky: 28. Vávra - 24. Juliš, 45. Ladislav Krejčí I, 69. Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek - Lerch (video). ŽK: Pinc, Rezek (oba Příbram). Diváci: omezený počet (limit 2000 diváků na stadionu).

Tabulka:

1. Sparta 5 5 0 0 18:5 15 2. Slavia 5 4 1 0 18:2 13 3. Plzeň 5 4 0 1 14:8 12 4. Olomouc 5 4 0 1 9:5 12 5. Jablonec 5 3 1 1 8:4 10 6. Liberec 5 2 1 2 7:6 7 7. Pardubice 5 2 1 2 6:6 7 8. Slovácko 4 2 1 1 5:5 7 9. Zlín 5 2 0 3 8:8 6 10. Karviná 5 1 3 1 5:7 6 11. Teplice 5 2 0 3 7:11 6 12. Ostrava 5 1 2 2 6:6 5 13. Bohemians 1905 4 1 1 2 5:7 4 14. Mladá Boleslav 5 1 1 3 4:9 4 15. Opava 5 0 2 3 4:10 2 16. České Budějovice 4 0 2 2 2:10 2 17. Příbram 4 0 1 3 3:10 1 18. Brno 5 0 1 4 5:15 1