49. kolo ELH: Kometa zdolala Liberec, Pardubice porazily Plzeň

Praha - Hokejisté Brna v utkání 49. kola extraligy porazili Liberec 3:2. Kometa rozhodla třemi góly ve druhé třetině a je jen krůček od přímého postupu do čtvrtfinále. Pardubice přehrály Plzeň 3:1 a jsou třinácté, o tři body před posledním Kladnem. Západočeši prohráli venku poosmé za sebou a jsou čtvrtí. Zlín zdolal Litvínov 4:3 v prodloužení, které v čase 61:19 rozhodl Antonín Honejsek. Berani uspěli po sérii čtyř porážek. Karlovy Vary porazily Hradec Králové 4:3 po samostatných nájezdech, rozhodl Václav Skuhravý. Západočeši uspěli po třech porážkách a zajistili si postup do předkola play off. Mladá Boleslav zvítězila 3:2 po samostatných nájezdech na ledě Vítkovic, rozhodl David Bernad. Středočeši porazili Vítkovice pošesté v řadě. Třinec vyhrál v Olomouci 2:1 a připsal si třetí vítězství v řadě. Oceláři se posunuli se na druhé místo tabulky, Olomouc je devátá.

Statistika pátečních zápasů 49. kola extraligy:

PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov 4:3 v prodl. (0:1, 3:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Ferenc (Šlahař, Freibergs), 39. Herman (Dufek, Claireaux), 40. Köhler (Freibergs, Fořt), 62. Honejsek (Šlahař) - 7. Jánský (Válek), 52. Kudla (Jurčík, Jánský), 54. Jánský (Moravčík). Rozhodčí: Hradil, Roman Svoboda - Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 5:7, navíc Pospíšil (Litvínov) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 4647.

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 4:3 po sam. náj. (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 8. T. Rachůnek (Flek), 19. V. Polák (Kohout), 36. Kohout (V. Polák, Černoch), rozhodující nájezd Skuhravý - 5. F. Pavlík (Cingel), 16. Žejdl (Koukal, Cibulskis), 44. Jergl (Perret). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Kajínek, Axman. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 3952.

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 2:3 po sam. náj. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 34. Bukarts (Štencel, Roman), 51. Lakatoš (Mallet, Bukarts) - 38. Šťastný (R. Zohorna, Jeglič), 47. Šťastný (Hrbas, Skalický), rozhodující nájezd Bernad. Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Bryška, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 5309.

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Zaťovič (Horký, Mueller), 32. Š. Stránský (Mueller, O. Němec), 37. O. Němec (Horký) - 30. Bulíř (Šmíd, Birner), 48. Birner (L. Hudáček, Bulíř). Rozhodčí: Stano (SR), Úlehla - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:2. Diváci: 7353.

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 42. Klimek (P. Musil, Nahodil) - 6. Gernát (M. Růžička), 28. M. Růžička (P. Vrána, Gernát). Rozhodčí: Hodek, Kika - Lučan, Kis. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4723.

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Mandát (Tybor), 28. Machala (Rolinek, Paulovič), 47. Vondrka (Tybor) - 11. P. Zdráhal (Pulpán, Jánošík). Rozhodčí: Pražák, Veselý - Komárek, Špringl. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 8480.

Tabulka:

1. Liberec 49 29 5 2 13 172:120 99 2. Třinec 49 25 4 4 16 154:122 87 3. Mladá Boleslav 49 21 9 6 13 146:118 87 4. Plzeň 49 25 2 7 15 155:135 86 5. Sparta Praha 49 20 12 1 16 164:141 85 6. Brno 49 21 5 6 17 140:149 79 7. Hradec Králové 49 18 5 7 19 123:127 71 8. Karlovy Vary 49 16 9 4 20 166:151 70 9. Olomouc 49 18 5 6 20 114:125 70 10. Zlín 49 18 4 5 22 147:141 67 11. Vítkovice 49 13 8 5 23 124:164 60 12. Litvínov 49 14 3 9 23 142:168 57 13. Pardubice 49 14 3 9 23 115:156 57 14. Kladno 49 14 3 6 26 123:168 54

Další program:

Neděle 1. března - 50. kolo:

15:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice (2:5, 7:0, 3:2), HC Kometa Brno - Rytíři Kladno (3:2, 4:1, 1:5),

15:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera (0:2, 6:2, 3:5),

16:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary (3:5, 4:2, 4:2), HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín (6:1, 2:1 v prodl., 1:4), Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (2:0, 2:1, 0:2),

17:20 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec (3:2, 1:7, 1:4; ČT Sport).