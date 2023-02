48. kolo ELH: Pardubice ovládly základní část, Třinec neuspěl počtvrté za sebou

Praha - Hokejisté Pardubic ovládli základní část extraligy a poprvé získali Pohár předsedy APK LH Jaroslava Pouzara. Dynamo ve 48. kole vyhrálo v Karlových Varech 5:0 a má jistý triumf díky porážkám druhých Vítkovic s Českými Budějovicemi 1:4 a třetí Sparty v Liberci 1:2. Svěřenci trenéra Radima Rulíka si zajistili i účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Pardubice zvýšily čtyři kola před koncem náskok před Vítkovicemi na 15 bodů. Před třetí Spartou, které ještě zbývá odehrát pět utkání, vedou o 18 bodů.

Dynamo ovládlo základní část samostatné české ligy dosud dvakrát v sezonách 2002/03 a 2003/04. Pohár předsedy APK LH Jaroslava Pouzara (dřívější Prezidentský pohár) se uděluje od ročníku 2009/10. Ve federální lize byly Pardubice nejlepší v dlouhodobé části v sezonách 1972/73, 1986/87 a 1988/89.

Trofej získalo před Pardubicemi šest klubů - čtyřikrát Liberec, třikrát Sparta, dvakrát Třinec a Plzeň a jednou Zlín a Hradec Králové. Jako jediné týmy dokázaly po zisku této trofeje vyhrát i titul Třinec v roce 2011 a Liberec o pět let později.

"Za to, že jsme vyhráli základní část, jsme strašně rádi, protože to je dlouhodobá soutěž. Myslím, že moc kluků z nás ještě tento pohár nikdy nevyhrálo, ale zůstáváme pokorní. To nejdůležitější nás ještě čeká a chceme vyhrát hlavně tu další část," řekl útočník Tomáš Vondráček, který přišel do Pardubic na začátku prosince právě z Karlových Varů.

"Minule jsme neodehráli dobrý zápas s Vítkovicemi, trošku jsme si k tomu něco řekli. I když to dnes bylo skoro dvě třetiny 0:0, tak tu převahu jsme měli a bylo jenom otázkou času, kdy ty góly dáme a potom nám to tam napadalo," pochvaloval si bývalý kapitán Energie.

"Dnes jsem se poprvé vrátil do KV Arény a byly to skvělé pocity. Měl jsem to tady hodně rád a vždy se sem budu rád vracet. Jediné, co mě mrzí, že na mě pískali, ale s tím se nedá nic dělat, Většinou to tak je, když někoho vymění, tak se proti bývalém klubu prosazuje. Jsem hlavně rád, že jsme dnes vyhráli," dodal dvaatřicetiletý Vondráček.

Výsledky 48. kola hokejové extraligy

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 33. R. Kousal (Čerešňák), 41. L. Sedlák (Košťálek), 42. R. Kousal (Radil, T. Zohorna), 47. L. Sedlák (Hyka), 56. Vondráček (Poulíček, Cienciala). Rozhodčí: Šír, Ondráček - Gerát, Zíka. Vyloučení: 3:4, navíc Dlapa (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3626.

* * *

HC Vítkovice Ridera - HC Motor České Budějovice 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 38. Jarůšek (Raskob, L. Kovář) - 3. M. Toman (Dzierkals, Z. Doležal), 31. Vráblík (Štencel), 34. Vondrka (Valský), 60. Gulaš. Rozhodčí: Hradil, Kika - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 5525.

* * *

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Abdul (M. Sukeľ, Kudrna), 37. Š. Stránský, 46. Jaks (Estephan), 63. Jaks (P. Zdráhal, M. Sukeľ) - 1. Nestrašil, 3. L. Hudáček (Čukste, Nestrašil), 50. Marcinko (Daňo, M. Růžička). Rozhodčí: Hejduk, Jaroš - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 2:4, navíc Havelka - Dravecký oba 5 min. Využití: 2:1. Diváků: 3965.

* * *

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. McCormack (Eberle, Lev), 52. Kevin Klíma (Cingeľ, Blain) - 22. Blomstrand (M. Beránek). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 4424.

* * *

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Birner (Filippi), 59. Ordoš (Melancon, Balinskis) - 17. M. Forman (Tomášek). Rozhodčí: Mrkva, Úlehla - Ondráček, Kajínek. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 7500 (vyprodáno).

* * *

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 35. Holík (A. Zbořil, Kundrátek) - 34. Malát (Jánošík, Lantoši), 45. Jánošík (O. Roman, Pláněk), 53. Šťastný (Fořt), 60. J. Stránský (Fořt). Rozhodčí: Jeřábek, Cabák - Rampír, Axman. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 6169.

* * *

Rytíři Kladno - HC Olomouc 4:5 v prodl. (0:1, 1:2, 3:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Jágr (Plekanec), 45. M. Procházka (Dotchin, Plekanec), 49. Sotnieks (Filip, Cibulskis), 52. Plekanec (Dotchin, Kubík) - 15. Nahodil (Ondrušek), 22. Kusko (P. Musil), 33. Kusko (Plášek, J. Káňa), 53. Navrátil, 61. Klimek (Bambula, T. Černý). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Brejcha, J. Svoboda. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:2. Diváci: 3465.

Tabulka:

1. Pardubice 48 29 8 4 7 154:96 107 2. Vítkovice 48 25 4 9 10 145:116 92 3. Sparta Praha 47 25 6 2 14 141:108 89 4. Hradec Králové 48 21 7 4 16 129:116 81 5. Liberec 48 17 8 10 13 141:121 77 6. Třinec 48 20 4 7 17 135:110 75 7. Olomouc 47 19 5 2 21 118:123 69 8. Plzeň 48 15 6 7 20 117:130 64 9. Karlovy Vary 48 18 4 2 24 116:147 64 10. Brno 48 16 6 3 23 121:142 63 11. Mladá Boleslav 48 13 6 8 21 104:119 59 12. Litvínov 48 12 6 8 22 125:139 56 13. České Budějovice 48 13 5 6 24 118:144 55 14. Kladno 48 14 3 6 25 111:164 54