45. kolo ELH: Karlovy Vary mohou snížit manko na Brno

Praha - Hokejisté Karlových Varů budou mít v pátečním 45. extraligovém kole příležitost zvýraznit své šance na přímý postup do čtvrtfinále play off. Na západě Čech přivítá sedmá Energie šesté Brno, na které ztrácí pět bodů. Vedoucí Liberec se představí ve Zlíně, pátý Třinec se utká s osmým Hradcem Králové.

Hokejisté Energie i Komety poslední dva zápasy prohráli. "Důležitost toho zápasu vnímáme, může hodně napovědět o našich šancích na šestku. My jdeme ale do všech zápasů s tím, že chceme udělat úplně vše pro to, abychom získali plný počet bodů. I kdybychom ztratili naděje na šestku, budeme bojovat o sedmé osmé místo. Chceme být co nejvýše," prohlásil karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška.

"Nevím, jestli bude tenhle zápas klíčový. Chceme postoupit alespoň do předkola, ale myslíme i na šestku, přestože se nám teď vzdaluje," doplnil zkušený útočník Václav Skuhravý.

Kometa ve středu promarnila možnost odskočit na šestém místě od pronásledovatelů, s nimiž si to nyní rozdá. Už dnes vyrazila na cestu do Karlových Varů. "Máme co napravovat, teď už není kam uhnout. Proti Vítkovicím jsme odmítli možnost polepšení, tak teď to bude na férovku s těmi, co nám dýchají na záda," řekl asistent Kamil Pokorný. Do sestavy možná Brňané poprvé zapojí útočníka Červeného, který už trénuje.

Zlín přivítá vedoucí Liberec a rád by s ním poprvé v sezoně bodoval. "Lídr tabulky hraje hokej, který je pro nás vzorem. Bílí Tygři mají ve svém středu silné individuality a příchodem Hrachoviny posílili i v brankovišti," uvedl trenér Robert Svoboda. S týmem by rád navázal na výkon a výsledek doma s Plzní (4:0) před reprezentační přestávkou, ale oželet musí zraněného útočníka Fořta.

Liberec, který vede před Plzní o sedm bodů, se má před Berany na pozoru. "Zlín se v poslední době hodně zvednul a předvádí výborný hokej. V posledních zápasech nejsme spokojeni s našimi výkony, musíme se zlepšit a do Zlína přijet s úplně jinou hrou a předvést lepší výkon. Nebude to nic lehkého, ale chceme si odvézt nějaké body," řekl útočník Michal Birner.

Třinec začal po reprezentační přestávce sérii tří domácích zápasů prohrou s Mladou Boleslaví 4:6 a svému přemožiteli přepustil čtvrté místo. Neudržel vedení 2:0 z páté minuty a podruhé v sezoně na svém ledě inkasoval šest branek. S Hradcem ale v předchozích třech utkáních inkasoval jen jeden gól za 185 minut hry.

"Čeká nás další těžký zápas a soupeř, který bojuje o šestku a přímý postup do čtvrtfinále. Je to dobrý tým, svoji sílu ukazoval i v Lize mistrů. Musíme se na ně dobře připravit jako na každý jiný zápas," uvedl asistent třineckého trenéra Marek Zadina.

Úřadující mistr měl v minulé sezoně skvělý finiš, když vyhrál šest z posledních sedmi utkání základní části a posunul se na druhou příčku. Od té ho nyní dělí čtyři body. "Neřešíme umístění, v každém zápase chceme vyhrát a po základní části uvidíme, kde budeme," řekl kanonýr Martin Růžička, který dal v posledních dvou zápasech tři branky. Mimo hru je Krajíček, který přerušil kariéru, posledně nehráli ani Roth a Polanský.

Hradec Králové začal po reprezentační pauze cennou výhrou 3:2 na ledě Sparty. "Musíme se ale soustředit na další zápasy. Čeká nás konec sezony a musíme se všichni probudit a vyhrávat," prohlásil útočník Kevin Klíma.

Jedenácté Vítkovice čeká souboj s posledními Pardubicemi a pokusí se navázat na cennou středeční výhru 5:2 z Brna. "Je to zápas, který nemusí nic rozhodnout, ale může mnohé napovědět. A my jej hrajeme doma. Hraje se o extraligový život a my chceme vyhrát. V Brně byla všechna vyloučení z naší strany zbytečná, příště nás to může stát body," varoval trenér Ostravanů Mojmír Trličík.

Protože třináctý Litvínov, který má o dva body víc, čeká další zápas až v neděli proti Mladé Boleslavi, mají Východočeši šanci odlepit se ode dna. "Už dva měsíce se snažíme o zlepšení tlaku do brány, děláme nějaké věci pro zvýšení produktivity. Zároveň máme někdy problém s návratem do obranného pásma, takže jsme se zaměřili i na to," řekl asistent trenéra Michal Mikeska.

Desátá Olomouc přivítá dvanácté Kladno, které po sérii sedmi porážek ztrácí na Hanáky deset bodů. "Nesledujeme tabulku. Musíme sbírat každý bod. A nehledět na to, jestli nás někdo dohání, nebo jestli máme koukat dopředu, dozadu. To je úplně jedno," prohlásil kapitán Středočechů Jakub Strnad.

Statistické údaje před pátečním 45. kolem Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (5.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 4:1, 0:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Matěj Stránský 43 zápasů/33 bodů (17 branek + 16 asistencí) - Radek Smoleňák 43/32 (20+12). Statistiky brankářů: Petr Kváča průměr 2,16 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,33 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,96 a 89,01 - Marek Mazanec 2,19, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,27 a 88,16. Zajímavosti: - Oceláři prohráli ve středu doma s Mladou Boleslaví a byla to pro ně teprve třetí porážka z posledních devíti zápasů. - Mountfield vyhrál pět z posledních sedmi zápasů a venku zvítězil ve třech z posledních čtyř utkání. - Mountfield vyhrál tři z posledních pěti vzájemných zápasů. PSG Berani Zlín (9.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:6, 3:4, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 43/34 (11+23) - Michal Birner 35/51 (17+34). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,49, 91,94 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,87, 90,44 a jednou udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 1,79, 93,28 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Berani po sérii tří porážek vyhráli dvakrát za sebou. - Bílí Tygři čekají tři zápasy na plný bodový zisk. Po dvou porážkách, při kterých získali jediný bod, zdolali ve čtvrtek Litvínov 5:4 v prodloužení. - Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a Zlín uspěl v jediném z posledních osmi soubojů. - Zlínský útočník Bedřich Köhler oslaví v pátek 35. narozeniny. - Liberecký obránce Tomáš Hanousek může sehrát v neděli proti Kladnu 100. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (11.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 3:2 po sam. nájezdech, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 40/37 (15+22) - Robert Kousal 35/28 (10+18). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,95, 91,97 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,17 a 86,76 - Ondřej Kacetl 2,73 a 91,25, Pavel Kantor 2,98 a 89,39. Zajímavosti: - Ostravané vyhráli pět z posledních šesti zápasů a získali v nich 13 bodů. - Dynamo, které čeká první zápas po reprezentační pauze, bodovalo v pěti z posledních šesti zápasů a tři z nich vyhrálo. - Vítkovice vyhrály ve vzájemných zápasech sedmkrát za sebou a ztratily během této série jediný bod. Pardubice se radovaly naposledy 23. ledna 2018 po domácí výhře 5:3. V Ostravě čeká Dynamo na úspěch od 13. března 2016, kdy zvítězilo 2:1 po samostatných nájezdech. Od té doby tam sedmkrát prohrálo. - Brankář Miroslav Svoboda z Vítkovic může v neděli v Třinci odchytat 100. zápas v extralize. - Pardubický útočník Michal Machač oslaví v neděli 21. narozeniny a Tomáši Rolinkovi bude v pondělí 40 let. HC Energie Karlovy Vary (7.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 7:2, 1:9. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 44/45 (21+24) - Martin Zaťovič 43/45 (27+18). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,58, 92,22 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 3,72, 89,70 a jednou udržel čisté konto - Karel Vejmelka 2,64, 91,35 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,64, 91,08 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,00 a 77,78. Zajímavosti: - Energie dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z posledních čtyř duelů. - Kometa po sérii tří vítězství dvakrát za sebou prohrála. - Brňané vyhráli čtyři z uplynulých pěti vzájemných zápasů. - Slovenský útočník Tomáš Mikúš z Karlových Varů může sehrát 200. zápas v české extralize. HC Olomouc (10.) - Rytíři Kladno (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 1:3, 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 43/33 (14+19) - Brady Austin 44/33 (14+19). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,40, 91,75 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,51, 91,27 a jednou udržel čisté konto - Denis Godla 2,88, 91,42 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,04 a 87,67, Adam Brízgala 5,00 a 85,00. Zajímavosti: - Olomouc bodovala v osmi z posledních devíti zápasů a z toho šestkrát vyhrála. - Rytíři prohráli sedmkrát za sebou a získali při této sérii jediný bod. - Kladno bodovalo ve všech třech vzájemných zápasech v této sezoně a z toho dvakrát vyhrálo. - Hrající majitel Kladna Jaromír Jágr oslaví v sobotu 48. narozeniny, kapitánovi Rytířů Jakubu Strnadovi bude v neděli 28 let. Tabulka: 1. Liberec 43 25 5 2 11 152:107 87 2. Plzeň 43 23 2 7 11 140:117 80 3. Sparta Praha 46 18 12 1 15 150:132 79 4. Mladá Boleslav 44 20 6 6 12 132:105 78 5. Třinec 43 22 3 4 14 134:110 76 6. Brno 44 18 5 6 15 127:130 70 7. Karlovy Vary 44 15 8 4 17 144:129 65 8. Hradec Králové 43 17 5 4 17 110:105 65 9. Zlín 44 18 3 4 19 135:124 64 10. Olomouc 44 15 5 6 18 103:117 61 11. Vítkovice 45 11 8 4 22 113:153 53 12. Kladno 44 13 3 6 22 108:144 51 13. Litvínov 43 12 2 7 22 119:148 47 14. Pardubice 44 10 3 9 22 98:144 45 Další program: Sobota 15. února - dohrávka 45. kola: 15:00 BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň (4:1, 4:3 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech; O2 TV Sport). Neděle 16. února - 46. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera (6:4, 2:1, 3:4), 15:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (1:5, 2:5, 6:4), 16:00 Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno (3:5, 2:1, 0:2), HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary (5:2, 5:1, 5:3), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (4:0, 0:3, 3:2 po sam. nájezdech), HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín (3:4, 0:2, 1:4; ČT sport).