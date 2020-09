4 Tenoři nabízejí album muzikálových a filmových melodií

Praha - Vokální formace 4 Tenoři, kterou tvoří Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo, nazpívala album muzikálových a filmových melodií. Eponymní nahrávka vychází v těchto dnech. Čtveřice tvořená držiteli tří cen Thálie, muzikálovým zpěvákem a sólistou opery pražského Národního divadla aktuálně absolvuje turné s názvem To je ta chvíle.

Tenoři poprvé společně zazpívali před třemi lety na koncertě Pocta muzikálům s Českým národním symfonickým orchestrem pod vedením Marcella Roty. Skladba s názvem To je ta chvíle měla úspěch, a tak se producent Janis Sidovský rozhodl v projektu pokračovat.

"To je ta chvíle jít na turné a to je ta chvíle být seskupením 4 Tenoři," řekl ČTK tenorista Vojtko. "A do třetice to je ta chvíle vydat album, jehož poslech začíná právě skladbou To je ta chvíle," doplnil barytenorista Vítek.

4 Tenoři jsou v současné době přibližně ve čtvrtině turné, které čítá čtyři desítky vystoupení včetně koncertů pod širým nebem na hradech a zámcích. Speciální vystoupení chystají na 12. prosinec v pražském Foru Karlín. "Repertoár bude přizpůsoben svátkům, takže dáme vánoční písně. Je to jeden z velkých koncertů, takže to bude jiné než někde v kulturním centru nebo divadle, na počet lidí to bude naše největší vystoupení," řekl Vojtko. "Děláme jednotlivé kroky. Po videoklipech, turné, open air a cédéčku je tohle další výzva a velký krok. Zatím se to vyvíjí krásně, o vystoupení je zájem, tak nás to třeba posune dál a lidé nás vyhecují k ambicióznějším krokům," dodal tenorista Kříž.

Album 4 Tenorů obsahuje písně Karla Svobody, Andrew Lloyd Webbera nebo Ennia Morriconeho. V duetu Krása se jejich čtyřhlas propojil s hlasem Lucie Bílé. Na albu je také skladba Picccola e fragie, se kterou měl v 70. letech úspěch italský zpěvák Drupi. "Měl jsem možnost si tuhle skladbu osobně zazpívat s Drupim na koncertě v Bratislavě. Její přijetí na našich koncertech je famózní, i mladí lidé ji znají z různých coververzí. Po těch jemných baladách na našich koncertech vždy lidé ožijí," sdělil Vojtko. "Písně jsme vybírali dlouho, snažili jsme se o barevnost, většinou jsme k výsledku došli jednohlasně," dodal Vítek.

"Být součástí 4 Tenorů je pro mě nová zkušenost plná výzev, kdy ze starých osvědčených hitů, vytváříme hity nové, a to rovnou ve čtyřhlase," uvedl sólista Národního divadla, tenorista Michal Bragagnolo.

Na podzim 2018 kvarteto natočilo k písni Už z hor zní zvon videoklip, který měl brzy přes milion zhlédnutí na sociálních sítích. Také druhé video Mně sílu dáš (You Raise Me Up) se rychle stalo hitem. Na základě vstřícných ohlasů začali 4 Tenoři vyprodávat sály po České republice.

Přestože se všichni čtyři účastní množství jiných projektů, nepovažují 4 Tenory za krátkodobou záležitost. "Dokud to bude bavit nás i posluchače, není důvod to rychle zabalit," řekl Kříž.