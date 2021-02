19. kolo: Sparta přestřílela Karvinou, Plzeň remizovala v Boleslavi

Praha - Fotbalisté Sparty v 19. kole první ligy porazili Karvinou 4:3 především díky hattricku Davida Moberga Karlssona. Pražané pod novým trenérem Pavlem Vrbou vyhráli i druhý zápas v nejvyšší soutěži a z druhého místa ztrácí deset bodů na vedoucího obhájce titulu Slavii. Plzeň v Mladé Boleslavi odvrátila porážku v 86. minutě, remizovala 2:2 a je v neúplné tabulce osmá.

Gólovou přestřelku na Letné načal v sedmé minutě karvinský kapitán Michal Papadopulos. V rozmezí 22. až 27. minuty Karlsson a Ladislav Krejčí starší obrátili skóre ve prospěch Sparty. Slezané srovnali zásluhou Christiána Herce, jenže ve 41. minutě se Karlsson trefil podruhé. Švédský záložník premiérový hattrick v české lize završil v 69. minutě. Krátce poté dostal červenou kartu domácí Michal Trávník a Papadopulos ještě snížil, ale na víc už hosté nedosáhli a jsou jedenáctí.

Plzeň už ve čtvrté minutě poslal do vedení Pavel Šulc, ještě do přestávky odpověděl Tomáš Ladra. Do druhého poločasu vstoupila lépe Boleslav a v 58. minutě otočil skóre Michal Škoda. Druhou ligovou prohru Viktorie za sebou ale odmítl v závěru střídající Lukáš Matějka.

Čekání trenéra Karla Jarolíma na vítězství v nejvyšší soutěži se tak od jeho prosincového návratu na lavičku Středočechů protáhlo už na osm zápasů. Mladoboleslavský tým celkově v lize nevyhrál desetkrát po sobě, patří mu 16. příčka, ale má zápas k dobru.

Ostrava zdolala Jablonec 2:1. Oba góly Slezanů dal už v úvodním poločase z pokutových kopů Dyjan Carlos de Azevedo, za hosty se mezitím trefil Vojtěch Kubista. Po změně stran neproměnil jablonecký Miloš Kratochvíl penaltu. Svěřenci kouče Petra Rady podruhé za sebou prohráli, na třetím místě neúplné tabulky mají už jen bodový náskok před čtvrtým Slováckem. Baník zvítězil po dvou porážkách a poskočil na šestou pozici.

Liberec remizoval s Českými Budějovicemi 0:0. Gól nepadl ani v krátké přesilovce, kterou domácí hráli od 87. minuty po vyloučení Lukáše Skovajsy. Severočeši o skóre udrželi páté místo, navíc odehráli o zápas méně. Dynamo neprohrálo ani šesté utkání v jarní části ligy a na sedmé příčce má stejně bodů jako Liberec a Ostrava. Budějovičtí se Slovanem bodovali poprvé po čtyřech duelech, porazit ho však v nejvyšší soutěži nedokázali už 15 utkání za sebou.

Bohemians 1905 hráli v opatrném utkání s minimem velkých šancí s Olomoucí rovněž bez branek. Hanáci potvrdili pozici remízového "krále" nejvyšší soutěže a připsali si už devátý nerozhodný výsledek v tomto ročníku. Pražané nenavázali na předchozí dvě vítězství, ale už počtvrté za sebou neprohráli a jsou dvanáctí. Na desátou Sigmu nadále ztrácejí v neúplné tabulce čtyři body.

Statistika nedělních zápasů 19. ligového kola:

--------

FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)

Branky: 22. Ladra, 58. Škoda - 4. Šulc, 86. Matějka. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Flimmel - Hrubeš (video). ŽK: Dancák, Takács - Limberský, Šulc, Mihálik, Kayamba. Bez diváků.

Slovan Liberec - Dynamo České Budějovice 0:0

Rozhodčí: Orel - Dresler, Vaňkát - Klíma (video). ŽK: Mara, Mikula, Fukala, Hoftych (trenér) - Talověrov, Čolič, Skovajsa. ČK: 87. Skovajsa. Bez diváků.

Baník Ostrava - FK Jablonec 2:1 (2:1)

Branky: 17. a 38. obě z pen. De Azevedo - 20. Kubista. Rozhodčí: Berka - Kotík, Kubr - Lerch (video). ŽK: Jánoš, Fillo - Martinec, Jovovič, Kubista. Bez diváků.

Bohemians Praha 1905 - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Julínek - Horák, Melichar - Zelinka (video). ŽK: Bederka, Pulkrab - Radek Látal, Zmrzlý, Zifčák. Bez diváků.

Sparta Praha - MFK Karviná 4:3 (3:2)

Branky: 22., 41. a 69. Karlsson, 27. Ladislav Krejčí I - 7. a 83. Papadopulos, 32. Herc. Rozhodčí: Marek - Hrabovský, Mokrusch - Adam (video). ŽK: Ladislav Krejčí I, Dočkal, Nita - Tavares, Bolek, Santos, Mikuš, Herc. ČK: 72. Trávník (Sparta). Bez diváků.

Tabulka:

1. Slavia 19 16 3 0 57:11 51 2. Sparta 19 13 2 4 40:24 41 3. Jablonec 18 11 2 5 34:21 35 4. Slovácko 18 10 4 4 32:17 34 5. Liberec 18 8 5 5 26:17 29 6. Ostrava 19 8 5 6 23:17 29 7. České Budějovice 19 7 8 4 24:23 29 8. Plzeň 19 8 4 7 34:25 28 9. Pardubice 19 8 4 7 17:22 28 10. Olomouc 19 6 9 4 28:23 27 11. Karviná 19 6 6 7 23:30 24 12. Bohemians 1905 19 6 5 8 21:23 23 13. Zlín 17 5 4 8 18:24 19 14. Teplice 19 5 2 12 18:40 17 15. Brno 19 3 5 11 16:33 14 16. Mladá Boleslav 18 2 6 10 20:33 12 17. Příbram 19 2 6 11 15:36 12 18. Opava 19 1 6 12 12:39 9