Police nad Metují (Náchodsko) - Rozsáhlý požár tovární haly firmy Hauk v Polici nad Metují na Náchodsku neohrozil její výrobu autodílů. Oheň v noci na dnešek zničil halu, kde měla firma sklad materiálu. Škoda činí asi 100 milionů korun, z toho přibližně 40 milionů na zásobách. ČTK to řekl spolumajitel a jednatel firmy Petr Hauk. Společnost především dodává různé lisované a svařované části karoserií pro automobilku Škoda Auto.

"Dodavatelem sériových dílů (pro Škodu Auto) je horní závod, který požárem zasažen vůbec nebyl. Žádné dodávky nejsou ohroženy," řekl Hauk. V areálu, kde hořelo, firma podle něj chystala další rozvojové projekty, který se stávajícími kontrakty nesouvisí. Požár by neměl mít dopad ani na zaměstnanost.

Oheň podle Hauka zničil více než 100 let starou halu o rozloze asi 5000 metrů čtverečných v ulici 17. listopadu. "Šlo o nejstarší část s dřevěnými konstrukcemi na litinových sloupech. Celý objekt má rozlohu asi 10.000 metrů čtverečných," řekl Hauk. Shořelá část v minulosti sloužila jako přádelna textilky Veba Broumov. Firma Hauk objekt od Veby při její reorganizaci koupila letos v lednu. Shořelou část hodlala využívat jako sklad.

Ve zbývající části areálu získaného po Vebě si společnost Hauk naplánovala rozšíření výroby, přičemž do technologií a stavebních úprav již investovala asi 200 milionů korun. "Tato část byla požárem zasažena jen částečně. Výrobu, která se týkala nových projektů, jsme v ní plánovali spustit v červenci. Pokusíme se to splnit," řekl Hauk s tím, že opravenou část se podařilo před shořením uchránit jen díky velkému úsilí hasičů. Areál má firma pojištěný a podle Hauka bude chtít halu opět postavit. V části areálu dál podniká i Veba.

Hlavní výrobní areál, takzvaný horní závod, má firma Hauk také v ulici 17. listopadu, ale asi 400 metrů od požárem zasaženého objektu. Tohoto areálu se požár nijak nedotkl.

Se zastavením výroby ve Škodě Auto kvůli pandemii koronaviru i firma Hauk v březnu a v dubnu omezila většinu výroby. "Po pěti týdnech se výroba konečně rozběhla a teď přišlo toto," řekl Hauk k nynější situaci. Nyní má firma asi 360 kmenových zaměstnanců. Je tak největším zaměstnavatelem v Polici nad Metují a v okolí.

Hasiči lokalizovali požár haly firmy Hauk, oheň se dál nešíří

Hasiči dnes v poledne po více než devíti hodinách lokalizovali požár tovární haly firmy Hauk v Polici nad Metují na Náchodsku. Oheň se dál nešíří, řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová. Škoda bude přibližně 100 milionů korun.

Hasiči budou oheň likvidovat zřejmě až do večera. Na řadě je nyní rozebírání konstrukcí. Při požáru podle mluvčí nebyl nikdo zraněn. Příčina požáru zatím není známá. Hlášení o požáru hasiči dostali kolem 02:30. Při jejich příjezdu na místo už továrna naplno hořela.

"Kolem zasažené haly se nám podařilo uchránit před požárem další objekty," řekla mluvčí. Hasiči na místo vyslali 12 jednotek s 25 kusy techniky. Dopoledne se zbortily střechy haly a hasiči začali hasit především ze dvou automobilových žebříků a z plošiny.

Na místo požáru dorazila mobilní chemická laboratoř, která měří koncentraci zplodin v ovzduší v okolí místa požáru. "Laboratoř žádné škodlivé látky v ovzduší nenaměřila a z místa odjela," řekla mluvčí hasičů.

Rodinná firma Hauk vyrábí díly pro automobilový průmysl, především různé kovové části karoserií pro automobilku Škoda Auto.

06.05.2020, 12:53, autor: David Taneček, zdroj: ČTK

Dopoledne se začaly v tovární hale hroutit stropy, takže již nešla hasit zevnitř. "K hašení jsme museli nasadit především výškovou techniku. Na místě máme dva automobilové žebříky a plošinu. Především se od požáru snažíme ochránit okolní objekty," řekla mluvčí. Hasiči na místo vyslali 12 jednotek s 25 kusy techniky.

Podle polického starosty Jiřího Berana vzplál tovární objekt v ulici 17. listopadu, který v minulosti patřil textilní společnosti Veba Broumov. Firma Hauk továrnu loni koupila a chystala v ní rozšíření výroby, řekl starosta. Hlavního areálu firmy Hauk, který je také v ulici 17. listopadu, se požár nijak nedotkl.

Radnice vydala rozhlasem lidem preventivní doporučení, aby nevětrali. "Naštěstí sloup dýmu jde nahoru a vítr jej odnáší mimo město do volné přírody," řekl ČTK starosta. Na místo požáru dorazila mobilní chemická laboratoř, která měří koncentraci zplodin v ovzduší v okolí místa požáru. "Laboratoř žádné škodlivé látky v ovzduší nenaměřila a z místa odjela," řekla mluvčí hasičů.

Kvůli požáru policie uzavřela silnici z Police nad Metují směrem na Bezděkov nad Metují. Řidiči se do Police nad Metují dostanou po hlavní silnici přes Velké Petrovice.

Firma Hauk, jejíž historie sahá do roku 1928, vykázala v roce 2018 tržby 1,79 miliardy korun a zisk 56 milionů korun. V minulých letech firma investovala do rozšíření výroby a svou produkci významně zvýšila. Ještě v roce 2014 byly její tržby těsně nad hranicí jedné miliardy korun. Předloni firma podle údajů z výroční zprávy zaměstnávala přes 340 kmenových pracovníků. Podle starosty Berana je firma největším zaměstnavatelem v Polici nad Metují a jejím okolí.

Hasiči v Polici n.M. potřebovali enormní množství vody a vzduchu

Výborná fyzická kondice hasičů, dostatek tlakových lahví pro dýchací přístroje a dobře zorganizovaná doprava velkého množství vody jsou základním předpokladem pro zvládnutí tak velkého požáru, jaký dnes byl v Polici nad Metují na Náchodsku. ČTK to řekl řídící důstojník zásahu David Pouč.

"Zásah byl byl pro hasiče fyzicky velmi náročný a sáhli si při něm hodně hluboko. Trval dlouho a všichni museli pracovat v dýchacích přístrojích. Někteří stihli vydýchat i 16 tlakových lahví. To je extrémní počet," řekl Pouč. Práci hasičům značně ztěžoval i komplikovaný přístup k požáru. "Vnitřní přístup byl omezený, takže hasiči museli na okolní střechy, kdy již jen výstupy a sestupy po žebřících jsou namáhavé," řekl velitel.

Právě zajištění dostatku tlakových lahví se vzduchem pro dýchací přístroje může být překážkou úspěšného zdolání ohně. "Jednotky jsou vybaveny pro prvotní zásah a mají jednu náhradní lahev pro každý přístroj. To vám vydá maximálně na hodinu. Pak se již musí začít doplňovat," řekl Pouč. Hasiči proto do Police nad Metují přivezli mobilní kompresor, kterým si plnili lahve přímo na místě. "Zároveň se prázdné vozily plnit na centrální stanici do Náchoda. Spotřeba lahví byla enormní, ale podařilo se to zvládnout," řekl.

Také zajištění vody vyžadovalo značné nasazení a organizaci. "Když jsme nasadili hasicí plošinu Bronto, která dokáže hasit dvěma proudy, byla spotřeba vody enormní a v jednu chvíli jsme měli potíž s plynulostí zásobování. Nakonec se u Bronta točilo až pět cisteren," řekl Pouč.

Vodu hasiči brali ze zdrojů v areálu továrny, z hydrantové sítě města a z nedalekého rybníka. "V jednu chvíli jsme měli nasazeno pět směrů požárního útoku z pěti různých cisteren," řekl hasič. Zásahu se dnes zúčastnilo 15 jednotek s asi 25 kusy techniky.